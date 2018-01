Washington. USA's justitsminister, Jeff Sessions, blev i sidste uge afhørt i flere timer af den særlige anklagers kontor, som undersøger, om Rusland blandede sig i det amerikanske valg i 2016.

Det bekræfter en talskvinde for justitsministeriet over for New York Times.

Det er så vidt vides første gang, at et medlem af præsident Donald Trumps regering afhøres i sagen, skriver avisen.

/ritzau/