Justitsminister giver igen med en sjælden offentlig irettesættelse af præsident Trump

Præsident Donald Trump bebrejdede torsdag sit justitsministerium for de efterforskninger, der omgiver ham. Han kritiserede også den aftale, der er indgået med hans tidligere advokat, Michael Cohen, og så langede han igen ud efter justitsminister Jeff Sessions, der imidlertid gav igen med en sjælden offentlig irettesættelse af præsidenten.

Trump roste også sin tidligere kampagnechef Paul Manafort, som tidligere på ugen blev dømt for blandt andet skatteunddragelse og banksvindel, fordi denne havde nægtet at samarbejde med justitsministeriet. Præsidenten slog til lyd for, at den type aftaler, som i mange sager udgør et vægtigt redskab for anklagemyndigheden, måske burde forbydes.

»Det kaldes at vende på en tallerken (»flipping«), og det burde næsten være ulovligt,« sagde Trump i et interview på Fox News.

Justitsminister Jeff Sessions under et møde i Det Hvide Hus.

Adspurgt om, hvorvidt han overvejede at fyre Sessions, gentog præsidenten blot sin langvarige indvending mod, at Sessions erklærede sig inhabil i sagen om den mulige russiske indblanding i valgkampen. Han ville have valgt en anden person til posten, hvis han havde vidst, at Sessions ville overdrage ansvaret til en tredje:

»Han tog jobbet, men sagde så: »Jeg vil erklære mig inhabil«. Og jeg sagde: Hvad er det for en mand, der gør sådan noget?«

I et indirekte, men skarpt svar advarede Jeff Sessions præsidenten mod at gribe ind i det føderale retsvæsen.

»Så længe jeg er justitsminister, vil ministeriets handlinger ikke på upassende vis blive påvirket af politiske overvejelser,« sagde han i en erklæring, som blev offentliggjort kort før et møde med Trump i Det Hvide Hus.

Republikanere slår ring om Sessions

Ordskiftet skærper den offentlige krig, Trump i mere end et år har ført mod justitsministeriet. Sessions svar er det hidtil mest magtfulde over for Trump, men det belyser blot det farlige politiske terræn, han færdes i: Han er udnævnt af en præsident, der har gjort det helt klart, at han ser retsvæsnets rolle som loyale beskyttere. Samtidig er han chef for et justitsministerium, der lægger stor vægt på at forblive uafhængigt af politisk pres. Vi har ikke tid, og der er heller ikke nogen anden kandidat, som har udsigt til at blive godkendt under de nuværende omstændigheder. Senator John Cornyn, Texas

De knubbede ord falder samtidig med en række potentielt skadelige afsløringer for præsidenten og spektakulære retssager mod hans tidligere advokat Michael Cohen og kampagnechef Paul Manafort. Dertil kommer, at hans mangeårige ven, avisudgiveren David Pecker – manden bag tabloidavisen The National Enquirer – har indgået en aftale med anklagemyndigheden.

Republikanerne på Capitol Hill stillede sig bag Jeff Sessions, der selv har tilbragt to årtier som senator, og advarede Trump mod at fyre ham. Blandt andet henviste republikanerne i Kongressen til en tætpakket kalender og en mangel på oplagte kandidater til at afløse Sessions:

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. »Vi har ikke tid, og der er heller ikke nogen anden kandidat, som har udsigt til at blive godkendt under de nuværende omstændigheder,« sagde senator John Cornyn fra Texas.

Senator Susan Collins fra Maine advarede om, at en fyring af Sessions på grund af hans erklærede inhabilitet i efterforskningen af den russiske forbindelse »afgjort ikke ville være et klogt træk«.

Endelig sagde en talsmand for republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, at han ikke var vidende om nogen ændring i formandens støtte til Jeff Sessions.

Oversættelse: Lars Rosenkvist