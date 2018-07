Juncker måtte støttes ned fra podie ved NATO topmøde

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker havde alvorlige problemer med balancen under dagens NATO topmøde.

Under højtidelighederne på et podie før dagens gallamiddag var han tæt på at snuble flere gang på vej både op og ned fra podiet. Såvel den ukrainske som den finske præsident måtte således støtte den 63-årige Luxembourgborger, så han ikke faldt.

Ifølge Washington Post har Juncker selv meldt ud, at han lider af Iskias smerter, som giver problemer med balanceevnen. Den portugisiske statsminister Antonio Costa bekræfter overfor avisen, at Juncker havde klaget over rygsmerter.

»Så vidt jeg ved, har han ingen alvorlige sundhedsproblemer, men han har haft rygbesvær i nogen tid,« sagde den hollandske statminister, Mark Rutte, som var én af dem, der gav Juncker en hjælpende hånd.

»Det giver ham ind i mellem disse smerteangreb,« forklarede Rutte videre.

Jean-Claude Juncker har siden 2014 været formand for EU-kommissionen. Han var fra 1995 til 2013 premierminister i Luxembourg.