Juncker er den niende kommissionsformand i Det Hvide Hus

USAs præsident, Donald Trump, tager onsdag imod EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Det Hvide Hus i Washington.

Set fra Bruxelles handler mødet om at forhindre, at handelskrigen mellem EU og USA bevæger sig mod nye højder og udløser økonomiske chok.

Trump varmede tirsdag op til besøget med flere skarpe meldinger på Twitter.

»Tariffer er fantastiske,« skrev Trump.

»Husk, at vi er sparegrisen, der bliver røvet. Alt vil blive fantastisk,« lød det fra præsidenten.

Der er dog også tegn på, at handelskrigen for alvor begynder at bide i USA.

Trumps administration vil nu give amerikanske landmænd, der bliver ramt af handelskrigen, nødhjælp for op til 12 milliarder dollar. Det svarer til godt 76 milliarder kroner.

Her kan du læse mere om Junckers program i Washington:

Jean-Claude Juncker besøger onsdag klokken 19.30 dansk tid Donald Trump i Det Hvide Hus.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, er også med på turen til Washington.

Onsdag klokken 22.00 dansk tid taler Juncker om »Transatlantiske forhold ved en skillevej« i Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Det er niende gang siden 1961, at en europæisk kommissionsformand besøger en amerikansk præsident i Det Hvide Hus.

Her kan du se alle europæiske kommissionsformænds besøg hos amerikanske præsidenter i Det Hvide Hus gennem seks årtier: Jean-Claude Juncker møder Donald Trump i 2018.

José Manuel Barroso møder Barack Obama i 2011.

José Manuel Barroso møder George W. Bush i 2007.

Romano Prodi møder George W. Bush i 2003.

Jacques Delors møder Bill Clinton i 1993.

Jacques Delors møder Ronald Reagan i 1985.

Gaston Thorn møder Ronald Reagan i 1983.

Franco Maria Malfatti møder Richard Nixon i 1971.

Walter Hallstein møder John F. Kennedy i 1961. Kilde: EU-Kommissionen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/