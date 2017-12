Julequiz: Hvad er oddsene for, at Theresa May må gå af som premierminister, at Italien forlader EU og at Vestager bliver formand for EU-Kommissionen?

Bookmakere tjener penge på at forudse fremtiden. De har derfor en ret god grund til at prøve at ramme rigtigt.

Berlingske har fået hjælp af den store irske væddemålsudbyder Paddypower til at prøve at forudse, hvordan nogle af Europas største begivenheder og udfordringer kommer til at udfolde sig i de kommende år.

Quiz med og se, om du kan gætte, hvor bookmakerne sætter deres penge i Europa.

Når der henvises til for eksempel 12/1 betyder det, at man i det væddemål kan få sine penge 12 gange igen. Berlingske har oversat tallet til procent, der så viser, hvor sandsynligt bookmakeren mener, resultatet er. 12/1 svarer for eksempel til 7.7 procents sandsynlighed.

​Forklaring

Storbritanniens kommende farvel til EU har været et af de mest nervepirrende politisk emner i år.

I december lykkedes det briternes premierminister Theresa May og kommissionsformand Jean-Claude Juncker at opnå en politisk aftale, som også blev accepteret at EUs stats- og regeringsledere på et topmøde i december. Briterne bøjede sig for tre nøglekrav fra de resterende lande i EU om regningen, borgeres rettigheder og grænsen mellem Irland og Nordirland.

I det nye år venter hårde forhandlinger dels om handelsaftale og dels om en aftale om den overgangsperiode, der løber fra april 2019 og indtil handelsaftalen er på plads.

Vil du læse mere om emnet. Følg disse links:

Brexitanalyse: Bittersød sejr da blokken bankede briterne

Gennembrud: Nu går Brexit ind i næste fase

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Selv hvis forhandlingerne om en handelsaftale skulle gå fuldstændig galt, har briterne forpligtet sig til, at man i Nordirland ville sikre såkaldt »regulatory alignment « eller fuld overensstemmelse med EU-regler, så der ikke er nogen risiko for, at der opstår en gammeldags grænse mellem Irland og Nordirland.

De kommende forhandlinger om en handelsaftale skal sikre, at grænsen ikke opstår. Men ingen kan sige endnu, hvordan sådan en aftale ender med at se ud.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Baileys og Belfast-bomber: Irland ulmer i brexitforhandlinger

Britisk zigzag-kurs udløser snorlige EU-krav

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Det er valg i Italien i foråret, og meningsmålingerne peger på, at Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio er favorit til at indtage premierministerposten.

Bevægelsen er kendt for sin euroskepsis og indsamlede for to år siden stemmer for at gøre det muligt at trække Italien ud af euroen. Afstemningen er endnu ikke blevet til noget.

I september slog Luigi Di Maio fast, at partiet »ønsker at blive i EU,« men man vil gerne »diskutere nogle af de regler, der kvæler og ødelægger vores økonomi.«

Vil du vide mere? Følg disse links:

EU-kritisk Femstjernebevægelse buldrer frem i Rom-kvarter

Det ulmer i euroens »svinesti«

Bøhmanden fra Genova

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Theresa May stemte for, at Storbritannien skulle blive i EU, da briterne afholdt folkeafstemning om Brexit i juni 2016.

I oktober i år kom Theresa May i problemer, da hun flere gange nægtede at svare på et simpelt spørgsmål i britiske medier: Hvis der havde været afstemning om Brexit i dag, ville hun så stemme for at blive eller forlade EU?

Spørgsmålet var selvfølgelig delikat, fordi May som premierminister er øverste ansvarlige for at få forhandlet Storbritannien ud af EU.

Vil du vide mere: Følg disse links:

May tøver med at erklære sig for brexit-vælger

»Brexit betyder Brexit. Der må ikke være noget forsøg på at blive i EU«

May advarede mod brexit i samtale med storbank i maj

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Theresa May udskrev valg i 2017 for at sikre sig et endnu stærkere mandat for at forhandle Brexit-aftalen på plads med de 27 andre EU-lande.

Men i stedet fik hun en vælgerlussing og mistede det konservative flertal.

Mays regering hviler på støtte fra et nordirsk unionistparti, der i december 2017 truede med at vælte hende, fordi de var utilfredse med den første politiske aftaletekst om Brexit mellem Storbritannien og EU.

Samtidig er May konstant presset af hardlinere i partiet, der vil have et Brexit uden knæfald for EU og af Labours leder Jeremy Corbyn, der ifølge meningsmålingerne puster hende i nakken.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Theresa May står over for enorme udfordringer for at holde fast i magten

Måling: Briterne foretrækker Corbyn frem for May

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Meningsmålingerne peger gerne i Labours retning i øjeblikket. Labours leder Jeremy Corbyn har i december åbnet op for, at man på trods af briternes farvel til EU skal blive så tæt på de indre marked som muligt.

Samtidig vil Labour ikke afvise en ny folkeafstemning om Brexit, selv om de ikke vil bede om den, som det kryptisk lød i december.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Britisk zigzag-kurs udløser snorlige EU-krav

Hold da kæft, nu snakker de om Karl Marx... (og måske er det den eneste rigtige strategi)

Måling: Briterne foretrækker Corbyn frem for May

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Efter en dom for skattesnyd, en hjerteoperation og sexskandaler er den 81-årige tidligere premierminister Silvio Berlusconi tilbage i rampelyset.

»Vi er det eneste alternativ.« Sådan erklærede han, da den kandidat, han havde bakket op med sin en koalition af højreorienterede partier vandt regionalvalget i Sicilien i november 2017.

Der er nationalt valg i Italien i foråret 2018. Som det ser ud nu, kan Berlusconi dog ikke stille op igen, fordi han blev dømt for skattesnyd i 2013.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Europæisk domstol skal afgøre om Berlusconi kan genopstille

Berlusconi er tilbage i centrum af italiensk politik med stor valgsejr

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Den franske præsident, der fyldte 40 år lige før jul, har ganske usædvanligt en stigende popularitet i Frankrig. De seneste to måneder er de franske vælgeres tillid til deres præsident steget med ti procentpoint, hvoraf den seneste måned tegner sig for de seks.

Mere end halvdelen af de adspurgte i rundspørgen – 52 procent – har svaret positivt på spørgsmålet fra det franske Institut français d’opinion publique (Ifop): Er du tilfreds eller utilfreds med præsidenten?

Og det er usædvanligt, at en ny præsident lykkes at knække kurven, siger vice­direktør hos Ifop, Frédéric Dabi, til avisen Journal du Dimanche:

Vil du vide mere? Følg disse links:

Vidunderbarnet, der blev præsident

Macron har fødselsdag: 40 år og fuld fart frem

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Marine Le Pen endte med 33.9 procent af stemmerne, mens Emmanuel Macron sikrede sig posten som præsident med 66.1 procent af stemmerne ved valget maj.

Le Pen, der sidder i Europa-Parlamentet, blev i juni sigtet af franske myndigheder i en sag om misbrug af millioner af euro fra parlamentet. Pengene skal ifølge de franske myndigheder være gået til aflønning af ansatte i Frankrig og ikke i EU.

Sammen med en forsamling af EU- og indvandringskritiske partier fra en række europæiske lande holde Le Pens parti Front National et møde i Prag i december.

Partierne kalder sig selv for Bevægelsen for Nationernes og Frihedens Europa (MENF), skriver Ritzau. Ved mødet opfordrede forsamlingen i fællesskab til, at EU skal nedlægges.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Marine Le Pen alene i verden

Frankrig sigter Le Pen i sag om misbrug af EU-millioner

Efter nederlaget: Front National vil skifte ham

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Christian Lindner, formand for Tyskland liberale parti FDP, trak sit parti ud af forhandlingerne om at sidde i regering sidst i november, da han erklærede, at det var »bedre ikke at regere end at regere på de forkerte betingelser.«

Regeringsforhandlingerne kunne ellers være endt med Tysklands første Jamaica-koalition mellem Merkels CDU med søsterparti CSU, de liberale i FDP og De Grønne.

I december begyndte Merkel i stedet forhandlinger med socialdemokraterne, som hun også delte magten med i forrige regeringsperiode, og som tror på en tæt alliance med Macron og reformer for EU. Forhandlingerne er ikke før jul faldet på plads.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Liberal stridsmand trækker tæppet væk under Angela Merkel

Tyske socialdemokraters ja til Merkel vil være for at redde Europa

Nu er det knald eller fald for Tysklands »store koalition«

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Merkel har været leder af CDU siden 2000 og kansler siden 2005. I september fik hun et dårligt valg, hvor CDU mistede 8.6 procent af stemmerne. Men meget tyder altså på, at man godt tør sætte sine penge på, at Tysklands »Mutti« bliver trygt siddende som kansler.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Flygtninge, Eurokrise og socialdemokrater: Ingen kan rokke ved tyskernes tillid til »Mutti«

Alverdens kriser kan ikke true Merkels faste greb om magten

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Forklaring

Margrethe Vestager er genstand for meget positiv presse i internationale medier på grund af de kampe, hun tager med store internationale virksomheder som nuværende konkurrencekommissær i EU. Den franske præsident Emmanuel Macron ser angiveligt Vestager som et oplagt bud på en ny formand for EU-Kommissionen. Det skrev EU-mediet Politico i oktober.

Men er det realistisk? For det første skal en til den tid siddende dansk regering – blå eller rød – udpege hende som Danmarks bud på en kommissær. Dernæst har Europa-Parlamentet tilkæmpet sig retten til at vælge, hvem af kommissærerne der skal være formand.

Eftersom EPP, den konservative gruppe, var størst i 2014, bestemte de, at EPP-kandidaten Jean-Claude Juncker fra Luxembourg skulle have posten. Det accepterede stats- og regeringslederne bagefter.

Vestager tilhører den noget mindre liberale gruppe, ALDE, som sandsynligvis stadig til den tid er for lille til at kunne bestemme, hvem der skal have formandsposten. Der er valg til Europa-Parlamentet i 2019, før formandsposten til EU-Kommissionen skal findes senest første november.

Vil du vide mere? Følg disse links:

Macron er varm på Vestager

Vestager har taget Bruxelles og den halve verden med storm

Valget af Juncker giver Europa tømmermænd

TILBAGE TIL JULEQUIZZEN. TRYK HER.

Quizzen kan desværre ikke selv tælle antallet af rigtige og forkerte svar ud for læseren.

Oddsene er trukket d. 20. december 2017 og tager derfor ikke højde for eventuel politiske udvikling derefter.

Eva Jung er Berlingskes korrespondent i Bruxelles