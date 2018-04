Video vækker vrede: Jublende israelske snigskytter skyder palæstinenser

Et videoklip af en israelsk snigskytte, der skyder en stillestående og angiveligt ubevæbnet palæstinenser, har skabt stor debat. Ikke mindst fordi man på videoen kan høre, hvordan en tilskuer til hændelsen jubler højlydt og roser snigskytten for sit skud.

Senest har Israels forsvarsminister udtalt, at snigskytten »fortjener en medalje«, skriver BBC.

Israels hær har iværksat en undersøgelse af episoden, som de hævder fandt sted i december på grænsen til Gaza-striben.

The moment an Israeli soldier shoots a Palestinian in Gaza, in a clip that's since gone viral https://t.co/i5AxbKHFGR pic.twitter.com/D9hrFQ1Mu7 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 10, 2018

Den kontroversielle video kommer frem kort tid efter, at israelske soldater har skudt og dræbt en lang række palæstinensere, som de forgangne to uger har protesteret over forholdene i Gaza-striben ved at demonstrere foran det grænsehegn, der adskiller Israel og Gaza. Israelske soldater har de seneste to uger dræbt mindst 29 palæstinensiske demonstranter, mens flere end 1.400 ifølge den arabiske TV-station Al-Jazeera er blevet såret.

På det korte klip - som er blevet vist flere gange på israelsk TV - kan man se, hvordan en mand står på den palæstinensiske side af grænsehegnet.

»Har du en patron i kammeret,« spørger en stemme på hebraisk nær kameraet. Herefter lyder skud, og den palæstinensiske mand falder til jorden.

»Wow, sikke en video. Yes!,« bliver der udbrudt jublende i nærheden af kameraet, hvorefter man kan se en menneskemængde løbe frem mod den ramte mand.

Offerets tilstand er ukendt. Ifølge den israelske undersøgelse blev han skudt i benet.

I en meddelelse tirsdag skrev IDF, den israelske hær, at de israelske soldater håndterede »et voldsomt oprør, som inkluderede stenkast og forsøg på at sabotere grænsehegnet«. Det fremgår dog ikke af den korte film.

Ayman Odeh, en politiker fra Israels arabiske mindretal, siger ifølge den britiske avis The Guardian:

»Det er et klip, der skræmmer sjælen. Det ligner en henrettelse af én, som ingen fare udgjorde.«

Han kræver, at både snigskytten og soldaten, som har filmet hændelsen, bliver sat for en dommer.

Fra den israelske højrefløj bliver soldaterne forsvaret. Foruden forsvarsminister Avigdor Lieberman har Naftali Bennett, lederen af det ortodokse parti Jødisk Hjem sagt, at »alle dem, som sidder i Tel Aviv eller i TV-studier og dømmer soldaterne, der forsvarer vores grænser, er useriøse«.

IDF anerkender, at der ikke var tilladelse til at filme episoden og vil nu undersøge, om den filmende soldat skal straffes.

I 2017 blev en israelsk soldat dømt til 18 måneder i fængsel for at have dræbt en palæstinensisk menneskerettighedsaktivist i Hebron på Vestbredden.