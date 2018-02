Skælv ryster jorden i det sydvestlige Storbritannien

Den sydvestlige del af Storbritannien blev lørdag eftermiddag ramt af et jordskælv »af en rimelig størrelse«.

Rystelserne kunne mærkes fra Cornwall til Liverpool, oplyser Storbritanniens Geologiske Undersøgelse (BGS) ifølge Sky News.

Jordskælvet er det kraftigste i Storbritannien i ti år, siger en medarbejder ved BGS, Roger Musson, til tv-stationen BBC.

Det amerikanske USGS, der registrerer jordskælv verden rundt, har beregnet skælvets størrelse til 4,2. Deres britiske kolleger har beregnet størrelsen til 4,4, skriver mediet BBC.

Ifølge USGS lå skælvets epicentrum i det sydligste Wales omkring tre kilometer nordøst for byen Clydach. Det ramte klokken 15.31 dansk tid.

Rystelserne skete 11 kilometer under jordens overflade, viser beregningerne fra USGS, mens Storbritanniens Geologiske Undersøgelse fastsætter dybden til 7,4 kilometer. Normalt ligger jordskælv på disse kanter i 15-20 kilometers dybde.

Et jordskælv af denne størrelse rammer Storbritannien hvert tredje til femte år, oplyser Storbritanniens Geologiske Undersøgelse (BGS) til BBC.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne eller materielle skader som følge af jordskælvet.

Et øjenvidne fortæller til BBC, at hun kunne mærke rystelserne i sit store hus i byen Croyde i det nordlige distrikt Devon.

»Det var kun et splitsekund. Vi kan ikke se, at noget er ødelagt,« siger øjenvidnet, Vera Sanderberg.

I byen Cheltenham fortæller et andet øjenvidne, Paul Samway, at han hørte en knirken i væggene og mærkede huset vibrere en smule.

»Vi tænkte ikke over det, før vi læste meldinger fra andre på sociale medier,« siger han til BBC.

Sådan angiver man jordskælvs størrelse Et jordskælv har lørdag ramt det sydlige Wales og kunne mærkes i store dele af det sydvestlige Storbritannien. Lørdagens skælv er målt til mellem 4,2 og 4,4 på den såkaldte momentmagnitudeskala. Skalaen er én blandt mange, som bruges til at angive størrelsen på jordskælv. Den bedst kendte metode til angivelse af et jordskælvs størrelse er udviklet af den amerikanske seismolog Charles F. Richter, som har lagt navn til richterskalaen. Det er den nok mest kendte jordskælvsskala.

Richterskalaen er udviklet til at sammenligne størrelsen på jordskælv i Californien. Den er tilpasset de særlige geologiske forhold, der er i Californien.

Ved især meget kraftige skælv andre steder i verden anses richterskalaen i dag ikke som den bedste.

I Danmark bruger seismologerne en lokalskala, som minder meget om richterskalaen. Andre steder i verden bruges tilsvarende lokalskalaer. I beregningerne anvendes dog forskellige parametre, som er tilpasset de lokale geologiske forhold.

Momentmagnitudeskalaen bruger flere fysiske parametre til at udregne et såkaldt Mw-tal, som er et udtryk for skælvets størrelse.

Mw-tallet udtrykker, hvor meget energi der er blevet udløst ved skælvet. Mw-tallet kan sammenlignes for alle typer af jordskælv.

Momentmagnitudeskalen anvendes i dag ved alle mellemstore og store jordskælv. Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/