Jordan åbner jobcenter for syriske flygtninge med EU-penge

Amman. Syrere står søndag i kø ved et nyåbnet jobcenter i Jordans næststørste flygtningelejr.

Kongeriget har lovet 200.000 arbejdstilladelser til syrere inden for tre år til gengæld for flere milliarder kroner i udviklingsbistand fra EU og løfter om reduceret told på varer fra landet til Europa.

Målet med initiativet fra EU er at gøre forholdene for syriske flygtninge i nabolandene mere tålelige.

Adskillige flygtninge stillede sig søndag ifølge nyhedsbureauet AP i kø for at lade sig registrere som jobsøgende på centret i Azraq-lejren. De fleste job er i landbruget og på fabrikker.

Initiativet med job til syriske flygtninge blev søsat for et par år siden, og indtil videre har 90.000 syrere fået arbejdstilladelse. Kun to virksomheder eksporterer dog varer til EU under de nye regler med reduceret told.

I forbindelse med et nyligt besøg i Jordan roste Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, kongeriget for at have taget imod hundredtusinder af syriske flygtninge.

»Det er en stor byrde for Jordan«, sagde Steinmeier ifølge nyhedsbureauet dpa. Steinmeier er tidligere udenrigsminister.

Der er ifølge officielle tal flere end 600.000 syriske flygtninge i Jordan. Det vurderes, at det reelle tal er noget højere.

Med Jordanpagten fra 2016 har EU-landene lovet mindst 747 millioner euro over to år til Jordan. Det svarer til 5,6 milliarder danske kroner.

Disse penge kommer oven i tidligere løfter om støtte til landet.