Jødisk samfundsliv er væk i store dele af Sverige

Den jødiske forening i den svenske by Umeå føler sig nødsaget til at lukke efter i halvandet år at have været plaget af trusler og hærværk.

Lukningen af foreningen i Umeå markerer ifølge avisen afslutningen på et kapitel i svensk jødisk historie.

For med lukningen findes der ikke længere organiserede jødiske samfund nord for Uppsala. Dermed er der kun jødisk samfundsliv tilbage i den sydligste tredjedel af Sverige.

Det er et stort slag for jøderne i Sverige, mener Aron Verständig, der er leder af det jødiske centralråd i Sverige.

- For jøderne i Nordsverige har det store konsekvenser, fordi de nu ikke længere har et sted at søge hen for at leve et aktivt jødisk liv. For resten af os betyder det, at vi må investere endnu mere i sikkerhed, end vi allerede gør, siger han til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Carinne Sjöberg, der var leder af den nu lukkede forening i Umeå, var det primært nazistiske grupper, der stod bag truslerne.

Hun fortæller, at foreningens lokaler er blevet overmalet med påskriften "Hitler", og at folk har hængt jødefjendtlige plakater op.

Derudover er der blevet tegnet hagekors og skrevet truende beskeder som "vi ved, hvor I bor".

- Folk blev meget bekymrede for børnene, og vi kunne ikke få et nyt lokale af kommunen, selv efter de mange ubehagelige ting, vi har været udsat for, så vi har været nødt til at lukke, siger Carinne Sjöberg til Kristeligt Dagblad.

- Det er et sørgeligt nederlag, at nazisterne får lov til at sejre.

Også i Malmø og Göteborg har de jødiske miljøer i mange år været udsat for hærværk, trusler og vold.

I december sidste år blev synagogen i Göteborg angrebet med molotovcocktails, som en gruppe mænd med mellemøstlig oprindelse er sigtet for at stå bag.

