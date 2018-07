Jobrapport i USA viser flere nyskabte job end ventet

Der blev i juni skabt 213.000 arbejdspladser uden for landbruget i USA. Det viser den seneste jobrapport, der er udsendt fredag.

Forventningen var ifølge Bloomberg, at der var skabt 195.000 nye job i sidste måned. På det punkt overrasker rapporten altså positivt.

Arbejdsløsheden i USA ligger dog ifølge rapporten fra det amerikanske beskæftigelsesministerium på 4,0 procent.

Her var forventningen, at den ville forblive uændret på 3,8 procent.

Meldingen fra Washington bør give anledning til eftertanke i Det Hvide Hus, mener chefanalytiker Allan Sørensen hos Dansk Industri.

»Præsident Trumps optrapning af handelskrigen kan slet ikke begrundes ud fra hensyn til amerikanske arbejdspladser. Arbejdsmarkedet står rigtig stærkt, og derfor skaber optrapningen af handelskrigen intern modstand i USA,« siger han.

Chefanalytikeren kalder fredagens status fra beskæftigelsesministeriet en »stærk rapport«.

Den lille stigning i arbejdsløshedsprocenten er også en »god nyhed«, da den dækker over en »pæn udvidelse af arbejdsstyrken« i juni, påpeger Allan Sørensen.

Endnu et tegn på, at arbejdsmarkedet er robust, er, at jobrapporterne fra april og maj er blevet justeret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det viser sig ved nøjere beregninger, at der i de to måneder blev skabt ekstra 37.000 arbejdspladser. Det betyder, at jobskabelsen per måned i gennemsnit er 211.000 i de seneste tre måneder.

Rapporten har også oplysninger om lønudviklingen, og der er fortsat kun små lønstigninger.

Den gennemsnitlige timeløn er steget med 0,2 procent til 26,98 dollar, men stigningen ædes op af inflation.

Sammenlignet med timelønnen for et år siden er den nuværende løn 2,7 procent højere, men forbrugerprisindekset er også steget med 2,7 procent.

Timelønnen på 26,98 dollar svarer til omkring 172 kroner.

/ritzau/