Jinping får genvalg i Kina og sætter sig tungt på tronen

Bejing. Kinas parlament har lørdag enstemmigt - og ganske som forventet - genvalgt Xi Jinping som landets præsident for en ny femårsperiode.

Ikke en eneste i Den Nationale Folkekongres stemte blankt eller imod præsidenten. Han modtog således samtlige 2970 stemmer.

Læs også Per Stig Møller: Vesten er ved at bryde op – Kina fortsætter sin kurs mod verdensdominans

I sidste uge vedtog parlamentet, at der ikke længere skal være en grænse for, hvor længe en kinesisk præsident kan sidde på posten. Det har banet vej for, at Jinping kan sætte sig på den kinesiske trone uden udløbsdato.

Ved valget i 2013 blev præsidenten ikke valgt enstemmigt.

Dengang stemte en enkelt imod præsidenten, mens tre undlod at stemme. Det gav Xi Jinping en opbakning på 99,86 procent.

Læs også For godt til at være sandt? Vi venter på Nordkorea

Det kinesiske parlament valgte lørdag Xi Jinpings tætte allierede Wang Qishan som landets vicepræsident. Også vicepræsidenten kan efter sidste uges afgørelse sidde på posten på ubestemt tid.

64-årige Xi Jinping betragtes som den mest magtfulde kinesiske leder siden det modernes Kinas første leder, Mao Zedong.

/ritzau/AP