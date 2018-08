Jimmy taler ud om #MeToo: »Mit traume kom op til overfladen igen, da hun selv stod frem som et offer«

Ung skuespiller flov efter overgreb af #MeToo-frontkvinde

Den amerikanske skuespiller Jimmy Bennett, der anklager #MeToo-frontkvinde og skuespillerinde Asia Argento for at have begået et seksuelt overgreb mod ham i 2013, kommenterer nu selv sagen for første gang.

I et opslag på Instagram skriver han, at han i første omgang valgte at holde overgrebet for sig selv, fordi han var »flov og bange for at blive en del af en offentlig fortælling«.

Men, skriver han, »mit traume kom op til overfladen igen, da hun (Asia Argento, red.) selv stod frem som et offer«.

Asia Argento var en af de første til offentligt at anklage produceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb og har dermed gjort sig til en af frontkvinderne i den verdensomspændende #MeToo-kampagne.

I en artikel i New York Times søndag anklages Asia Argento dog selv for at have begået et seksuelt overgreb mod den 20 år yngre Bennett, som hun i 2013 skulle have inviteret op på et hotelværelse og forgrebet sig på.

På det tidspunkt var han 17 år, og hun var 37. Den seksuelle lavalder i Californien er 18 år.

Ifølge avisen har hun efterfølgende indgået en aftale om at betale 380.000 dollar til Bennett. Det er sket omkring oktober sidste år, da beskyldningerne for alvor begyndte at rulle imod Weinstein.

Asia Argento afviser anklagerne, som hun kalder en del af »en langvarig hetz« mod hende.

»Jeg benægter og modsætter mig på det kraftigste anklagerne i The New York Times' artikel, som har cirkuleret i nationale og internationale medier,« lød det i en meddelelse fra Argento onsdag.

»Jeg er dybt chokeret og såret over at have læst disse nyheder, som er fuldstændigt falske. Jeg har aldrig haft et seksuelt forhold til Bennett«.

Politiet i Los Angeles vil nu undersøge anklagerne mod Argento.

/ritzau/

Erdogan-talsmand kritiserer USA for at ignorere retsprincipper

En talsmand for den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, kommer onsdag med en skarp kritik af det, han kalder »USAs tilsidesættelse af Tyrkiets dømmende magt«.

Talsmanden mener, at regeringen i USA er kommet med vilkårlige kommentarer og krav i sagen om den amerikanske præst Andrew Brunson, der sidder fængslet i Tyrkiet.

I en udtalelse sendt til nyhedsbureauet Reuters opfordrer talsmand Ibrahim Kalin USA til at respektere Tyrkiets retlige uafhængighed.

»Der er et retsstatsprincip i Tyrkiet, og Andrew Brunson-sagen er et juridisk spørgsmål. Der er en juridisk proces i gang i forbindelse med denne person,« udtaler Ibrahim Kalin.

»Det siger sig selv, at vi finder det uacceptabelt, at USA, som har fremsat visse krav, tilsidesætter den juridiske proces,« tilføjer han.

Senest truede USA for en uge siden med at indføre flere sanktioner mod Tyrkiet, hvis ikke den amerikanske præst sættes på fri fod.

Samtidig har USAs præsident, Donald Trump, beklaget, at den »vidunderlige præst holdes som gidsel«.

Brunson blev anholdt i oktober 2016 og anklaget for at støtte Gülen-bevægelsen, som ifølge præsident Erdogan stod bag et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

USA har allerede indført sanktioner mod to tyrkiske ministre, justitsminister Abdulhamit Gül og indenrigsminister Suleyman Soylu. Samtidig er tolden på stål og aluminium fra Tyrkiet fordoblet.

Det anspændte forhold mellem de to store Nato-lande har bidraget til en brat nedtur for den tyrkiske økonomi.

Den tyrkiske lira har i år foreløbigt tabt 40 procent af sin værdi i forhold til dollaren, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet har svaret igen ved at fordoble tolden på en række udvalgte amerikanske varer.

Den 50-årige Brunson har i godt 20 år boet i Tyrkiet sammen med sin hustru og parrets tre børn. Han driver en kirke i byen Izmir.

Præsident Erdogan sagde i en tale i september sidste år, at USA kan få Brunson udleveret. Til gengæld skal den amerikanske regering udlevere den muslimske lærde Fethullah Gülen, som Erdogan beskylder for at være det fejlslagne militærkups egentlige bagmand.

Gülen lever i dag i eksil i USA og nægter enhver skyld.

/ritzau/

Partifælle udfordrer på ny presset australsk premierminister

Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, vil træde tilbage, hvis hans parti ønsker en afstemning om lederskabet.

Turnbull planlægger at holde et partimøde fredag, hvis et flertal i hans liberale parti ønsker det.

Hvis mødet ender med, at partimedlemmerne kræver en afstemning om lederskabet, vil han træde tilbage, siger han ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Det er partifællen Peter Dutton, der endnu en gang udfordrer Turnbull.

Tirsdag vandt Turnbull en afstemning om jobbet som partiformand og dermed også premierminister over Dutton med stemmerne 48-35.

I Australien er det politiske system indrettet således, at det er lederen af det største parti, der får rollen som premierminister.

Men nu tror Dutton altså, at han har partifæller nok i ryggen til at kunne vinde en ny afstemning.

»Tidligere i dag ringede jeg til premierministeren og meddelte ham, at flertallet i partiet ikke længere støtter hans lederskab,« siger Peter Dutton til journalister i Canberra torsdag.

»På grund af det bad jeg ham om at indkalde til et møde, hvor jeg vil udfordre ham om lederskabet blandt de folkevalgte i det liberale parti,« tilføjer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter tirsdagens afstemning indgav Peter Dutton sin opsigelse som indenrigsminister.

Han fik følgeskab af mindst ti andre ministre, som havde stemt på ham. Ifølge nyhedsbureauet dpa har premierministeren indtil videre godtaget tre af disse opsigelser, herunder Duttons.

Den politiske konflikt toppede mandag, da Malcolm Turnbull blev tvunget til at droppe planer om at skrive et overordnet mål for reduktion af drivhusgasser ind i lovgivningen. Det skete på grund af manglende opbakning til forslaget blandt hans liberale kolleger.

Vinder Peter Dutton en eventuel afstemning, bliver han den sjette premierminister i Australien på 11 år.

/ritzau/

Liberias præsident vil give Arsène Wenger landets største hæder

Liberias præsident, den tidligere fodboldstjerne George Weah, planlægger at give den tidligere træner i Arsenal Arsène Wenger landets største hædersbevisning.

Det skal ske ved en ceremoni fredag, men beslutningen bliver nu kritiseret af landets opposition.

George Weah, der blev valgt til præsident sidste år, planlægger ved samme lejlighed også at hædre en anden fransk fodboldtræner, nemlig Claude Le Roy.

Men oppositionen mener, at præsidenten skal hædre folk, der har gjort noget for landet og ikke kun for præsidentens karriere.

Le Roy opdagede Weah, da han i 1980erne spillede for en klub i Cameroun. Han anbefalede ham til Wenger, der dengang var Monacos træner.

Wenger tog imod rådet og hentede Weah, der endte med at spille for Monaco, Paris Saint-Germain og AC Milan. Han er fortsat den første og eneste afrikaner, der har vundet FIFAs pris som årets fodboldpiller.

/ritzau/AP

Ny ejer åbner for arabiske spillere i israelsk topklub

Religion skal ikke længere være et kriterium, når der skal hentes nye arabiske spillere til Beitar Jerusalem.

Det siger den nye ejer af den israelske fodboldklub, som har vundet både det israelske mesterskab og den israelske pokalturnering adskillige gange.

»Beitar er ikke en racistisk klub. Fra i dag vil religion ikke længere være en faktor i valget af spillere,« sagde ejer Moshe Hogeg på et pressemøde.

»At skrive kontrakt med en spiller udelukkende fordi han er araber ville også være en form for racisme,« tilføjer forretningsmanden.

Beitar Jerusalem, der har sine rødder på den yderste højrefløj i Israel, har aldrig sendt en arabisk spiller på banen.

En del af Beitars fans er kendt for deres anti-arabiske protester i et land, hvor arabere tegner sig for 17,5 procent af befolkningen.

De mest hardcore af fodboldklubbens fans, kendt som La Familia, er flere gange blevet dømt ved domstole for at råbe »død over araberne« under kampe.

Samtidig er adskillige fans blevet anholdt for angreb på rivaliserende tilhængere.

Beitars stadion i Jerusalem, Teddy Stadium, er kendt som Helvede på grund af den fjendtlige atmosfære og den megen vold.

Klubbens kampe kræver ofte, at politiet træder til i et forsøg på at bevare freden.

I 2013 udløste underskrivelsen af to muslimske spillere fra Tjetjenien store protester blandt klubbens tilhængere. Det førte til, at holdets spillere måtte ansætte livvagter.

Desuden blev Beitars klubhus udsat for et brandattentat, der ødelagde alle klubbens trofæer, herunder dens seks mesterskabspokaler.

Beitar har forsøgt at ændre sit image. Sidste år modtog fodboldklubben en pris fra den israelske præsident for dens bestræbelser på at tackle racisme.

/ritzau/AFP