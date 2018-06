»Jeg vil leve, indtil jeg bliver 96 år, og jeg vil danse på Putins grav«

Her er historien om, hvorfor en kritisk journalist blev løjet død, og hvorfor det angiveligt var nødvendigt. Journalisten er lykkelig for at have forpurret russiske attentatplaner, og han lover at danse på Putins grav. Vestlige organisationer og medier kritiserer Ukraine, men de skal slappe af, siger sikkerhedsekspert. »Det er nemt at sidde i sikkerhed i Vesten og kritisere ukrainerne, som hver dag kæmper på liv og død mod Rusland.«