»Jeg var ved at blive helt svimmel og følte, at jeg skælvede - men så kiggede vi hinanden i øjnene«

Cathrine Mosegaard Hansen spurgte sig selv, om hun stadig var småsyg, da hun sad og spiste aftensmad med sin kæreste på den Lombok i Indonesien. Det viste sig dog at være noget værre.

»Jeg var ved at blive helt svimmel, da jeg følte, at jeg skælvede - men så kiggede vi hinanden i øjnene. Der kunne jeg se, at det ikke kun var mig, som havde det dårligt - så løb vi« siger hun over telefonen fra lufthavnen på Bali.

Hendes kæreste tog teten, og de flygtede.

Søndag blev den indonesiske ferieø Lombok gennemrystet af et jordskælv målt til 6,9. Indtil videre har skælvet krævet 91 menneskeliv, mens flere end 200 er hårdt sårede. Foreløbig er 3.000 huse ødelagte, ligesom massive ødelæggelser især har ramt øens landbrugsdistrikter. Da den 27-årige dansker sad og spiste aftensmad på lufthavnshotellet, var de imidlertid stadig usikre på omfanget.

Ø-evakuering

Efter at et massivt jordskælv søndag hærgede den indonesiske ferieø Lombok, er redningsarbejdet ved at tage fart på - også på de omkringliggende øer.

Myndighederne har nu indledt en evakuering af op til 1.000 turister fra naboøen Gili, skriver den britiske avis The Guardian.

FAKTA: Hvad er anbefalingen konkret? »Opholder du dig på Gili-øerne bør du følge myndighedernes anvisning vedr. den igangværende evakuering til Lombok. Er du på Lombok, eller på vej dertil, kan du kontakte dit forsikringsselskab eller rejsebureau med henblik på f.eks. indlogering på hotel eller rejse til og fra Lombok lufthavn. Dit forsikringsselskab kan også vejlede dig, hvis du har brug for krisehjælp. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriet Borgerservice på +4533921112 f.eks. hvis du har mistet dit pas.« Kilde: Udenrigsministeriet / Ritzau Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Udenrigministeriet opfordrer alle danskere på Gili-øerne til at følge myndighedernes anvisninger. Samtidig lyder rådet, at hvis man er på Lombok eller på vej til den asiatiske ø, bør man kontakte sit forsikringsselskab i forbindelse med indlogering eller transport til og fra lufthavnen.

Ifølge The Guardian har især nedfaldne murbrokker kostet mange livet. Der er ifølge oplysningerne ikke internationale turister blandt de omkomne.

Fra dansk side er Udenrigsministeriet i færd med at kontakte danskere i området for at sikre sig, at de er uskadte.

»Ambassaden i Jakarta og Udenrigsministeriet har siden jordskælvet på Lombok været i kontakt med en række danskere i området. Udenrigsministeriet har ikke meldinger om, at danskere er kommet fysisk til skade i forbindelse med jordskælvet,« skriver ministeriet i et skriftligt svar til Berlingske.

Receptionisten, der ikke kan kues

Cathrine Mosegaard Hansen og hendes kæreste søgte med restaurantens andre gæster ud under åben himmel, mens skælvet raserede. Mens intet faldt af bordene, var der flere murbrokker, der ramlede ned i receptionen. Efter nogle sekunder var det forbi.

»Det var svært at få følelsen af, at jorden skælvede ud af kroppen - også selvom der ikke var noget, så følte jeg stadig, at den rystede under mine fødder. Det eneste man tænker er, om der kommer endnu et skælv. Om vi kunne gå ind i bygninger - for hvis der kom noget, så kunne det jo være farligt at få noget i hovedet,« siger hun.

Som aftenen skred frem, stødte flere til fra øens yderpunkter.

»Der var nogle australiere, som var flygtet fra stranden, og nogle tyskere, som var lidt paniske,« siger hun og uddyber, at de selv havde taget det mere roligt, fordi skælvet havde været voldsommere ved strandene.

»Jeg tror måske, at de lokale havde været mere oppe og køre, mens vi var i hotelområdet, hvor de tog det meget kontrolleret. Receptionisten blev endda i receptionen hele tiden, og køkkenchefen forlod ikke køkkenet.«

Det var imidlertid et rent tilfælde, at den 27-årige HR-konsulent og hendes kæreste befandt sig på øen. De havde tidligere haft en ferie fordelt på Bali og de populære Gili-øer, som ligger ud for Lomboks nordkyst, men på grund af en manglende bådafgang mod Bali, havde de været nødt til at mellemlande på øen, som oplevede et andet jordskælv for mindre end to uger siden.

Forventes flere døde

Ødelæggelserne kommer blot en uge efter, at Lombok senest blev ramt af et større jordskælv. 29. juli blev øen ramt et skælv, der nåede op på 6,4 på richterskalaen og kostede 13 personer livet.

Tabene blegner ulykkeligvis i forhold til gårsdagens dødstal, idet tallet ifølge Purwo Nugroho, talsmand for de indonesiske katastrofemyndigheder, med al sandsynlighed kun vil gå i én retning:

»Antallet af døde og tilskadekomne er foreløbigt. Vi forventer, at tallet vil stige, eftersom redningsarbejdere endnu ikke er nået frem til alle områder.«

Strong shaking from the Lombok earthquake has also been felt on the island of Bali, which is a popular tourist destination pic.twitter.com/Pkala98p1q — BNO News (@BNONews) 5. august 2018

Katastrofen har fået stort set alle turister til at søge bort fra øen. The Guardian melder, at de mange turister, der søger mod lufthavnen på Lombok, har fået de lokale lufthavnsmyndigheder til at efterspørge flere fly.

Da Cathrine Mosegaard og hendes kæreste ankom, var der også kaos. Som hun husker det, var det også kaotisk - men hun understreger, at afrejsen gik under kontrollerede forhold.

»Der var lang kø til alting, og jeg tror, at der var rigtig mange mennesker, som stod i en kø for bare at købe biletter. Men det gik faktisk rimelig godt med bare at komme videre,« forklarer hun over forbindelsen til Bali.

Hun var på vej om bord mod Shanghai.