»Jeg lover, at jeg vil leve, indtil jeg bliver 96 år, og jeg vil danse på Putins grav«

Her er historien om, hvorfor en kritisk journalist blev løjet død, og hvordan et enkelt grusomt billede overbeviste verden om, at han var død. Og også hvorfor det angiveligt var nødvendigt at udstille ham med skudhuller og svineblod. Den genopstandne journalist håner dagen derpå den russiske sikkerhedstjeneste og lover at danse på Putins grav.