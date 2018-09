»Jeg har aldrig før oplevet en præsident, der er så løsrevet fra virkeligheden«

Han er den ene af de to berømte journalister bag Watergateafsløringerne, der førte til Richard Nixons fald som præsident i 1974, og han har siden skrevet bøger om alle de efterfølgende otte amerikanske præsidenter, herunder nu en eksplosiv af slagsen om Donald Trump.

I bogen »Frygt: Trump i Det Hvide Hus«, der udkommer i dag, beskriver Bob Woodward præsidenten som en farlig og opfarende mand, der ofte tilsviner sine ministre, og nogle gange udgør en direkte trussel for USAs nationale sikkerhed.

Trump har kaldt bogen for »fup« og »fiktion« og journalisten for en »idiot« og en »løgner«.

Men det synes Bob Woodward at tage med ophøjet ro.

For ham er der intet overraskende i, at Trump forsøger at underminere troværdigheden af ham og hans bog. Woodward siger, at Trump og hans administration blot afviser hans portræt af Det Hvide Hus af »politisk nødvendighed«.

»Det er bare Washingtons store benægtelsesmaskine,« siger han til NPR. »Jeg har set dette mange gange gennem årene og helt tilbage til Nixon-sagen.«

Bob Woodward fastholder, at hans bog tegner et præcist billede af tilstanden i Det Hvide Hus.

»Igen og igen vil folk benægte ting, fordi de er i klemme,« tilføjer Bob Woodward.

»Jeg forstår, at folk skal beskytte deres positioner. Men jeg har lavet hundredvis af timers interviews med folk. Disse ting er sket.«

Præsident Donald Trump er udfordret som aldrig før af såvel Bob Woodwards bog som af et anonymt læserbrev i New York Times forfattet af en højtstående person i Trumps administration.

For fortællingen om Trumps præsidentskab i både bogen og læserbrevet er en, der har sit omdrejningspunkt omkring en uvidende og inkompetent præsident, som er så farlig for nationens sikkerhed, at selv nære medarbejdere i en slags hemmelig modstandskamp arbejder koordinere på de indre linjer for at tøjle præsidentens mest impulsive handlinger.

»Woodwards bog er en vittighed,« skrev Trump vredt i et tweet mandag.

Trump mener, at Woodward blot opererer på vegne af Demokraterne for at give ham og republikanerne dårlig omtale op til Midtvejsvalget 6. november.

»Blot endnu et angreb på mig i denne spærreild af angreb,« fortsætter Trump i sit tweet.

»Mange er allerede stået frem og sagt, at deres citater i bogen er fiktive. Demokraterne kan ikke klare at tabe. Jeg skriver den rigtige bog!«

The Woodward book is a Joke - just another assault against me, in a barrage of assaults, using now disproven unnamed and anonymous sources. Many have already come forward to say the quotes by them, like the book, are fiction. Dems can’t stand losing. I’ll write the real book! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

Udover at gå til modangreb på Woodwards bog har Trump iværksat en intensiv jagt på den interne anonyme forfatter af læserbrevet, som præsidenten har kaldt en »forræder«.

En stribe ministre, herunder vicepræsident Mike Pence, og topembedsmænd fra hans administration har skriftligt afvist, at de har noget at gøre med det anonyme læserbrev.

Pence har sågar erklæret sig klar til at lade sig teste af en løgnedetektor.

»Jeg ville ikke tøve et sekund,« sagde han til Fox News søndag.

Donald Trump har sagt, at hans justitsminister, Jeff Sessions, burde iværksætte en undersøgelse for at finde forfatteren, som ifølge Trump udgør en »risiko for den nationale sikkerhed«.

Men forfatteren er fortsat ikke fundet, og spekulationerne bare ruller. Mediet Slate gætter baseret på stil og indhold af læserbrevet på USAs Trump-kritiske ambassadør i Rusland, Jon Huntsman.

Kellyanne Conway, rådgiver for Trump, siger derimod til CNN og PBS, at præsidenten tror, at det er en fra hans nationale sikkerhedsteam.

Og alt mens jagten på den anonyme interne kritiker ruller videre, påpeger Trump ganske korrekt, at økonomien går godt, og at arbejdsløsheden er historisk lav, for at skabe en anden og mere positiv fortælling.

»Gudskelov for Trump,« som han forleden skrev i et retweet.

Thank god for Trump! pic.twitter.com/bnPaMHW3tB — America First (@trueamerica1st) September 9, 2018

Overraskende er det ikke, at Donald Trump går hårdt til modangreb.

Forfatteren af det anonyme læserbrev gør klart, at han og andre kollegaer modarbejder præsidenten »indefra« for at »forpurre dele af hans dagsorden« og stoppe »hans værste tilbøjeligheder«.

Og at der sågar tidligt var »hviskerier« blandt ministre om at påberåbe sig den 25. ændring i forfatningen, der kan åbne for en proces for at få fjernet præsidenten, men at ingen ønskede at udløse en konstitutionel krise.

Bob Woodward beskriver i sin bog, hvordan Trumps nationale sikkerhedsteam tilbagevendende er rystet over Trumps mangel på nysgerrighed og viden om udenrigspolitiske forhold.

For eksempel at Trump ønskede at trække USA ud af en handelsaftale med Sydkoreas, kendt som KORUS, i september 2017, men at dette ifølge Woodward ville true en tophemmelig aftale med sydkoreanerne, som gør det muligt for USA lynhurtigt at opdage og nedskyde missiler affyret fra Nordkorea.

Derfor fjernede Trumps økonomiske toprådgiver Gary Cohn papirerne fra præsidentens bord, så han ikke kunne skrive dem under.

»Dette var måske den vigtigste og mest hemmelige operation i den amerikanske regering,« skriver Bob Woodward i bogen.

»Vi undervurderer, hvor alvorligt dette er. Folk handlede for at beskytte landet,« siger Bob Woodward til NPR.

»Jeg har aldrig før oplevet en præsident, der er så løsrevet fra virkeligheden,« som Woodward også sagde til NBC mandag. »Nogle af de ting, som Trump har gjort og gør, truer den nationale sikkerhed.«

I bogen citerer Woodward tilmed Donald Trumps stabschef John Kelly for at have kaldt præsidenten en »idiot«, forsvarsminister James Mattis for at have beskrevet Trump som en, der går i »femte eller sjette klasse«, og Trumps tidligere personlige advokat John Dowd for at have kaldt præsidenten en »fucking løgner«.

Noget som de alle har afvist, men som de ifølge Woodward altså blot gør, fordi de er tvunget til det af politiske grunde.

De stærkt negative beskrivelser af Trump som leder kommer på et meget kritisk tidspunkt for Trump og Republikanerne blot to måneder før det vigtige midtvejsvalg.

Flere målinger viser et fald i støtten til præsidenten, og særlig stort er faldet blandt uafhængige vælgere - CNN´s måling viser et fald fra 47 til 31 procent på én måned blandt uafhængige - som spiller en nøglerolle ved valget 6. november.

I præsidentens kamp få at få overbevist offentligheden om, at de negative historier om hans evner som leder af de forenede stater ikke har noget på sig, er det nu ikke mindst et spørgsmål om, hvem der har mest troværdighed - Trump eller Woodward.

Her er Trump mere udfordret end tidligere, selv om han hævder, at Det Hvide Hus er som en »velsmurt maskine«

The White House is a “smooth running machine.” We are making some of the biggest and most important deals in our country’s history - with many more to come! The Dems are going crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

For præsidenten var det nemmere at affeje kritiske bøger fra den omstridte forfatter, Michael Wolff, og Trumps tidligere medarbejder, Omarose Manigault Newman, en deltager i reality TV shows.

Bob Woodward derimod ses som en seriøs undersøgende journalist i en helt særlig liga, der siden 1971 har arbejdet på Washington Post, hvor han i dag er medredaktør, og som gennem sine 47 år på avisen har lavet sober undersøgende journalistik om samtlige amerikanske præsidenters virke.

Han er kendt for at bruge førstehåndskilder, herunder ministre og topembedsmænd i Det Hvide Hus, for at kunne stykke sammen præcis, hvad der er sket på lukkede møder, hvem der var til stede og citere dem præcist. Og han er kendt for med sine kilders tilladelse at optage alle sine interviews for derefter at skrive dem ud.

Ifølge Bob Woodward fylder udskriften af de flere hundrede timers optagede interview - herunder noter fra dagbøger - til bogen om Trump hele 820 sider.

Den republikanske senator Lindsey Graham siger til CNN, at præsidenten er »pissed off«.

»Men her er, hvad jeg har foreslået præsidenten. Accepter kritikken i bogen. Om den er sand eller ej. Kom videre. Læserbrevet burde bekymre dig. Men dvæl ikke ved bogen eller læserbrevet. Du bliver kun genvalgt ved at vise resultater.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.