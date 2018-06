Italiensk præsident indsætter ny regering

Efter flere ugers politisk kaos er der fredag blevet indsat en italiensk regering med Giuseppe Conte i spidsen.

Regeringen, der er kommet til med støtte fra partierne Femstjernebevægelsen og Ligaen, er blevet godkendt af landets præsident.

Præsidenten Sergio Mattarella havde ellers tidligere blokeret for en regering, da partierne bag forsøgte at gøre Paolo Savona, der er skarp kritiker af den fælles europæiske valuta euroen, til finansminister.

Han bliver nu i stedet minister for europæiske anliggender.

Savonas modstand mod euroen blev for meget for præsidenten, Sergio Mattarella, der ikke ønskede at godkende regeringen, som han skal ifølge forfatningen.

Savona har ifølge nyhedsbureauet AFP blandt andet i en bog kaldt valutaen for »et tysk bur«.

»Tyskland ændrede ikke sin forestilling om sin rolle i Europa efter nazismens fald, selv om det forlod idéen om at tvinge den igennem militært,« skrev han.

Med slagsmålet om Savona blev forholdet til EU en varm kartoffel. Den blev ikke mindre varm, da EU-kommisær for EU-budgetter Günther Oettinger antydede, at italienerne vil blive straffet af markederne for at stemme på EU-skeptikere.

I stedet bliver det Giovanni Tria, som bliver italiensk finansminister.

Dermed bliver den 53-årige juraprofessor Giuseppe Conte premierminister for en regering med solid opbakning i begge kamre af det italienske parlament.

I regeringsgrundlaget lover den nyvalgte regering at sænke skatterne, øge velfærdsydelserne og ændre på EU-regler om immigration og statsbudgetter.

Regeringen er blevet hilst velkommen af EU-præsident Donald Tusk.

»For at overkomme vores udfordringer har vi behov for fællesskab og solidaritet mere end nogensinde før,« siger han.

/ritzau/Reuters