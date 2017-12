Italiens præsident opløser parlament og baner vej for valg

Rom. Italiens præsident, Sergio Mattarella, har som ventet opløst landets parlament. Det oplyser han i en udtalelse.

Dermed har han banet vejen for, at der kan udskrives valg til afholdelse i det nye år.

Opløsningen af parlamentet sker, efter at den italienske premierminister, Paolo Gentiloni, tidligere på dagen holdt møde med præsidenten.

Her var netop et valg på dagsordenen.

Forud for mødet advarede Gentiloni partierne i Italien mod at sprede frygt og komme med urealistiske løfter i den "nært forestående" valgkamp. Det gjorde han på sit traditionelle nytårspressemøde.

Premierministeren ventes at holde møde med sin regering fra klokken 18.30 for at fastsætte en dato for det kommende valg.

Mange nyhedsbureauer skriver, at valget skal afholdes 4. marts.

