Italienerne kræver handling: »Jeg vil ikke høre tale om ulykkelige omstændigheder og sort uheld«

Der findes naturligvis også solskinshistorier om små mirakler midt i tragedien.

Som den om lastbilchaufføren, der slap uskadt fra et frit fald på 90 meter, da motorvejsbroen i Genovas vestlige udkant forsvandt under ham.

Eller den om hans kollega, der nåede at bremse i sidste øjeblik, og hvis lastbil efterladt på kanten af afgrunden er blevet stående som et billede på ulykkens dramatiske absurditet.

Men den altoverskyggende fornemmelse blandt italienerne dagen efter Morandi-viaduktens kollaps, der foreløbig har kostet 31 mennesker livet, er vrede og skam.

Skam over, at et angiveligt højdepunkt i italiensk ingeniørkunst pludselig kunne falde fra hinanden for øjnene af en måbende og forfærdet verden. En, ifølge Massimo Baroni, der er parlamentsmedlem for Femstjernebevægelsen, »helt uacceptabel hændelse for en nation som Italien«.

Og vrede, ikke mindst, mod de ansvarlige for, at ulykken kunne ske. Dem, som overhørte gentagne advarsler gennem de seneste år fra både fagfolk og almindelige borgere mod det 51 år gamle bygningsværks manglende sikkerhed eller i hvert fald ikke tog dem tilstrækkeligt alvorligt.

»Ingen autoritet kan fralægge sig ansvaret for at granske sin samvittighed. Italienerne har krav på en moderne og effektiv infrastruktur, der garanterer sikkerheden i hverdagen,« formaner præsident Sergio Mattarella i en officiel erklæring.

Men hvem er de ansvarlige »autoriteter«? I det politiske blame-game, der gik i gang umiddelbart efter ulykken, retter en række ministre fra Italiens nye regeringskoalition af protestpartier - ikke overraskende - den anklagende pegefinger mod forgængerne.

»Europæiske forpligtelser«

Trafikminister Danilo Toninelli fra Femstjernebevægelsen kritiserer »den mangel på almindelig vedligeholdelse, som denne begivenhed vidner om« og understreger, at han under sine blot 60 dage på posten har haft arbejdet med at øge sikkerheden omkring Italiens mange steder bedagede og slidte infrastruktur som førsteprioritet.

Regeringspartnerne fra den højrenationale Lega går skridtet videre og mere end antyder, at en del af ansvaret for ulykken skal placeres hos EU og den nøjsomhedspolitik, som Italien har været tvunget til at føre under finans- og gældskrisen.

Se ci sono vincoli europei che ci impediscono di spendere soldi per mettere in sicurezza le scuole dove vanno i nostri figli o le autostrade su cui viaggiano i nostri lavoratori, metteremo davanti a tutto e a tutti la sicurezza degli Italiani. pic.twitter.com/9FAWFWfaeG — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 de agosto de 2018

»Hvis europæiske forpligtelser forhindrer, at vi bruger de nødvendige midler på at sikre vores børns skoler og de motorveje, som vores arbejdere kører på, ja, så må vi sætte italienernes sikkerhed over alle andre hensyn,« sagde indenrigsminister Matteo Salvini, der også leder Lega, tirsdag til en gruppe journalister.

Sandsynligheden taler dog for, at ansvaret for ulykken vil blive placeret inden for landets grænser i forbindelse med den retslige efterforskning, som chefen for anklagemyndigheden i Genova, Francesco Cozzi, har sat i gang.

»Der har været problemer med projekteringen, udførelsen og vedligeholdelsen af broen, og jeg vil ikke høre tale om ulykkelige omstændigheder og sort uheld. De eneste uheldige i denne sag er dem, som har mistet livet under broen,« fastslår Cozzi overfor avisen Corriere della Sera.