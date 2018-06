Italien vil have EU-migrantcentre uden for Europa

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, opfordrer under et besøg i Frankrig til, at EU opretter centre, der skal behandle ansøgninger fra asylansøgere i deres hjemlande.

Forslaget støttes af den franske præsident, Emmanuel Macron, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi bør oprette europæiske centre i afrejselandene, siger Conte på et fælles pressemøde med Macron.

Han henviser til de afrikanske lande, hvorfra der er sket en større massevandring mod Europa de senere år.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, har i vinter foreslået noget lignende med asyllejre uden for Europa og har bebudet at gøre det til et tema i den kommende valgkamp.

