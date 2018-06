Italien og Malta nægter skib med 629 migranter at komme i havn

Rom. I over et døgn har et privat redningsfartøj sejlet rundt på Middelhavet med 629 migranter om bord uden at kunne komme i land.

Skibet, "MV Aquarius", har forsøgt at få lov at lægge til kaj med de mange mennesker om bord, men har ikke fået tilladelse fra hverken Italien eller Malta.

Hjælpeorganisationen SOS Mediterranee, der ejer skibet, siger, at passagererne tæller 400 migranter, som den italienske flåde har samlet op fra synkefærdige både på Middelhavet.

Dertil kommer 229 andre, som mandskabet på redningsfartøjet har samlet op af vandet eller fra både, som er stævnet ud fra den nordafrikanske kyst.

Blandt dem er 123 uledsagede børn og syv gravide kvinder, oplyser organisationen.

Men de hundredvis af mennesker er samlet op på Middelhavet samtidig med, at Italiens nye regering strammer op på politikken på området.

- Fra i dag vil Italien også begynde at sige NEJ til menneskesmugling, NEJ til den forretning, ulovlig indvandring er, skriver den nye italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, på Twitter.

Salvini er, foruden at være ny indenrigsminister, også leder af højrefløjspartiet Ligaen.

Han siger i en fælles udtalelse med transportminister Danilo Toninelli fra Femstjernebevægelsen, at det er Maltas ansvar at "åbne sine havne for de hundredvis af reddede på ngo-skibet Aquarius".

- Middelhavet er hav for alle de lande, der ligger i det, og Malta kan ikke tro, at Italien vil fortsætte med at tage sig af dette store fænomen alene, lyder det fra de to ministre.

Malta har afvist at tage imod "Aquarius" og de mange migranter. Landets regering henviser til, at migranterne blev samlet op i et farvand kontrolleret af Libyen, hvor italienske myndigheder koordinerer redningsaktioner.

Efter at EU indgik en aftale med den libyske kystvagt sidste år, er antallet af migranter, der ankommer til Italien, faldet markant.

Salvini har sagt, at han vil nedbringe antallet yderligere.

/ritzau/AP