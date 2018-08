Italien: Havne i Sydeuropa skal på skift tage imod migranter

Rom. Den italienske regering vil opfordre EU til at indføre en rotationsordning, hvor migranter og flygtninge, der bliver samlet op i Middelhavet, sættes i land i forskellige europæiske havne.

Den italienske forsvarsminister, Elizabeth Trenta, vil præsentere planen for sine EU-kolleger på et uformelt møde torsdag i Wien.

- I den italienske regerings navn vil jeg i morgen fremsætte et forslag om at ændre reglerne for Sophia-missionen vedrørende havne for landgang, skriver hun på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP.

Operation Sophia, der omfatter skibe og helikoptere, blev iværksat af EU i juni 2015, efter at flere hundrede migranter var druknet på vej fra Libyen til Italien, da deres synkefærdige både kæntrede.

Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i missionen.

Som reglerne er nu, bliver alle migranter sat i land i italienske havne.

- Vi anser denne regel som uacceptabel, og ønsker den revurderet, tilføjer Elizabeth Trenta i sit opslag.

En kilde i det italienske forsvarsministerium oplyser til AFP, at målet med forslaget er, at havne skiftes til at lade skibe med migranter og flygtninge lægge til.

- Vi vil sikre, at Italien ikke er ene om tage ansvar for problemet, men også andre medlemslande, siger kilden.

Ifølge avisen La Stampa skal rotationen ifølge den italienske regering omfatte især franske og spanke middelhavshavne, men Grækenland og Malta skal også være med til at løfte opgaven.

Regeringen i Rom har i lang tid harceleret over det store antal migranter, der ankommer til havne i Italien. Samtidig beskylder den andre EU-lande for at løbe fra deres ansvar.

For nylig nægtede den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, 137 migranter at forlade et fartøj, der havde reddet migranterne fra en smuglerbåd i Middelhavet nær Malta.

Malta nægtede at tage imod personerne, fordi regeringen ikke mente, at migranterne var i havsnød, da de blev hentet op i det italienske skib.

Matteo Salvini truede med, at migranterne ville blive sejlet tilbage til Libyen, hvorfra de sejlede ud, hvis ingen andre EU-lande ville tage imod dem.

Ingen meldte sig.

Efter ti dage fik de 137 personer søndag lov til at gå i land fra skibet "Diciotti, der havde lagt til i Genova. Blandt andet fordi Irland og Albanien hver havde indvilget i at modtage 20 personer.

/ritzau/