Israelske gymnasieelever dansede nøgne rundt i KZ-lejr i Polen

To israelske gymnasieelever gjorde, hvad man ikke skal gøre - og slet ikke i en KZ-lejr til minde om nazisternes rædselsvækkende Holocaust-forbrydelse. De to studerende blev opdaget på et overvågningskamera, da de blottede sig i Majdanek-koncentrationslejren i Polen.

Israelske medier berettede mandag formiddag om sagen med sparsomme oplysninger om gymnasieelevernes handlinger. Avisen Haaretz oplyste, at de studerende »dansede nøgne rundt«, mens sagen ifølge Times of Israel drejer sig om, at en af de to studerende viste sin bare bagdel frem i dødslejren. Begge studerende er sendt hjem fra den traditionelle studietur til KZ-lejre i Polen, som titusinder af israelske unge foretager hvert år på initiativ af den israelske stat.

Det israelske undervisningsministerium siger til Haaretz, at man betragter sagen med »dyb alvor«, og at de to gymnasieelever kan imødese en alvorlig, disciplinær straf. I Polen slap de to studerende med henholdsvis en bøde og en advarsel, men den opsigtsvækkende historie kan blive en pinlig sag for den israelske regering.

I februar i år understregede den religiøst nationalkonservative undervisningsminister, Naftali Bennett, på et møde med israelske lærere ifølge avisen Ynet, at studieturene til Polen »er en handling med førsteklasses undervisning for vore børn og for Holocaust-undervisning«. Udtalelsen kom midt under en ophedet diplomatisk strid med den polske regering om, hvad der er den rigtige fortælling om Holocaust og en polsk lov med forbud om at betegne Polen som medansvarlig for nazisternes jødeforfølgelser under Anden Verdenskrig.

Vidnesbyrd om nazisternes forbrydelser Majdanek kz-lejren var en af de udryddelseslejre, som Nazi-Tyskland oprettede i Polen under Anden Verdenskrig for at udrydde den jødiske befolkning og andre grupper, som nazisternes betegnede som uønskede. Omkring 78.000 fanger, heraf omkring 60.000 jøder, vurderes at være blevet henrettet i KZ-lejren, der blev etableret nær byen Lublin i det østlige Polen. Majdanek var den første kz-lejr, der blev befriet af de allierede styrker, da soldater fra det daværende Sovjetunionen nåede frem til den i 1944. Kilde: TimesofIsrael Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Kritik af studieture

Generelt overvåger israelske myndigheder nøje internationale tilfælde, hvor jødiske mindesmærker bliver skændet, og det fører ofte til skarp kritik fra israelske politikere. Omkring 40.000 israelske gymnasieelever ventes i år at foretage den traditionelle studietur til Polen, og Haaretz hæfter sig ved, at den nye episode ikke står alene. I marts fik en 19-årig israeler en bøde, da han tissede på et mindesmærke for ofrene i Auschwitz-Birkenau-koncentrationslejren. Studerende har ifølge avisen også vandaliseret vægge i KZ-lejren, og andre brugte studieturen til at hænge et israelsk flag med påskriften »død over venstreorienterede« op i en skov ved en af nazisternes massegrave.

Tidligere har der i Israel været debat og kritik af formen på studieturene. Agendaen er ifølge kritikerne mere nationalistisk politisk end oplysende om den historiske sammenhæng, og der har været kritik af, at turene foregår under streng israelsk kontrol, hvor medfølgende turledere på turen fraråder gymnasieeleverne at have kontakt med den polske lokalbefolkning.

Haaretz-kommentatoren Shlomo Avineri har konstateret, at det er et problem, at »Polens-ture« nu er blevet et begreb for unge israelere, der kommer på studietur uden lige at have forstået konteksten:

»Utilsigtet forbinder tusinder af unge israelere Holocaust med Polen; nogle gange i meget højere grad end med Nazi-Tyskland.«