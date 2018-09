Israels luftvåben vil briefe Rusland om angreb i Syrien

København. Den øverstkommanderende for Israels luftstyrker, general Amikam Norkin, flyver torsdag til Moskva for at fremlægge resultaterne af det israelske militærs undersøgelser af et forløb i Syrien, hvor et russisk transportfly med 15 om bord styrtede ned, og hvor israelerne er blevet beskyldt for at være indirekte skyld i det.

Flyet blev skudt ned mandag over det nordvestlige Syrien ved et uheld af den syriske hærs antiluftskyts. Det russiske forsvarsministerium beskyldte efterfølgende Israel for indirekte at være skyld i de 15 besætningsmedlemmers død.

Senere nedtonede Ruslands præsident, Vladimir Putin, dog Israels rolle. Han sagde, at nedskydningen skyldtes "tragiske omstændigheder".

Israels militær har givet udtryk for sorg over de dræbe russere i det russiske fly. Det siger, at Syrien skød løs med antiluftskyts og undlod at undersøge, hvorvidt et russisk fly var i luften.

- Luftforsvarets leder og delegationen vil fremlægge en rapport om forløbet og alle dets aspekter - også om selve forberedelserne, hedder det i erklæringen fra det israelske militær.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, sagde onsdag, at russiske eksperter vil studere de data, som den israelske delegation kommer med.

/ritzau/Reuters