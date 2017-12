Israel vil opkalde togstation i Østjerusalem efter Trump

Jerusalem. USA's præsident, Donald Trump, der er tidligere forretningsmand, har sit efternavn stående på mange bygninger rundt om i verden.

Og nu kommer det efter alt at dømme til at stå endnu et sted.

Israel vil nemlig opkalde en togstation i Jerusalem efter den amerikanske præsident. Det oplyser transportminister Israel Katz i en pressemeddelelse.

Navngivningen er en tak for Trumps meddelelse tidligere i december om, at USA nu regner hele Jerusalem for Israels hovedstad.

Beslutningen var et brud med årtiers politik omkring Jerusalems omstridte status. Og den vakte opsigt og ikke mindst vrede blandt palæstinenserne.

For Jerusalem har i årtier været central i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Byen rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder. Men siden 1967 har Østjerusalem været besat af Israel, som har udråbt den samlede by til sin hovedstad.

Netop den østlige del af byen ønsker palæstinenserne som hovedstad i en palæstinensisk stat, og den israelske annektering er ikke anerkendt af det internationale samfund.

Togstationen, der skal bære Trumps navn, kommer til at være nær Grædemuren i Østjerusalem.

- Jeg har besluttet at opkalde stationen ved Grædemuren efter USA's præsident, Donald Trump, for hans modige og historiske beslutning om at anerkende Jerusalem som det jødiske folks og Israels hovedstad, siger transportminister Israel Katz i pressemeddelelsen.

Stationen skal være en del af en planlagt forbindelse mellem Tel Aviv og Jerusalem, som stadig er på tegnebrættet.

En unavngiven talskvinde fra ministeriet oplyser, at andre departementer stadig mangler at godkende den.

