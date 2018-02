Island vil forbyde omskæring af drengebørn – det rammer ned i dansk debat

Otte politikere fra fem forskellige partier i Island har fremsat et lovforslag, der lægger op til at indføre et totalforbud mod at omskære drengebørn.

Hvis forslaget gennemføres i den fremsatte form, kan personer, der kendes skyldige i at »fjerne kønsorganer helt eller delvist«, risikere op mod fem års fængsel.

Det skriver det britiske medie The Independent.

Det har siden 2005 været ulovligt at omskære piger i Island, og det nye forslag er derfor målrettet drengebørn, hvor der endnu ikke er lovgivning, der forbyder indgrebet. Det beskrives i lovforslaget, at omskæring er en »krænkelse« af unge drenge, samt at »barnets rettigheder« altid overgår forældrenes ret til at »vejlede deres børn, når det kommer til religion«. Dog vil det være muligt for børnene selv at bestemme, når de bliver myndige.

Læs også Er Özlem Cekics omskærings-novelle nedværdigende og nyttesløs eller sød og ukontroversiel?

Netop omskæring af børn er et varmt debatemne i Danmark, hvor det er lovligt at omskære drenge under 15 år, hvis forældrene giver samtykke og indgrebet foretages af en læge.

Tidligere i år stillede foreningen Intact Denmark et såkaldt borgerforslag om, at man skal være mindst 18 år for at blive omskåret i Danmark. Forslaget kan tages op i Folketinget, hvis det i løbet af 180 får støtte fra mindst 50.000 personer.

»Hvis folk ønsker at lade sig omskære, så skal de have mulighed for at tilvælge det som voksne. Ellers skal de have lov til at vokse op med hele deres krop,« sagde foreningens forkvinde, Lena Nyhus, til TV 2.

Læs også Muslimsk psykolog fortryder, at hun omskar sit barn: »De sagde, det var en del af vores religiøse tradition. Og så gjorde jeg det.«

Emnet dukkede også op, da Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF, blev kritiseret for i en ny børnebog at forherlige omskæring.

En af kritikerne, speciallæge i børnesygdomme Morten Staberg, udtalte til Ritzau, at »det ikke er et ufarligt indgreb«

»Forfatteren forherliger omskæring. Det gøres nærmest til noget festligt, og det mener jeg, er helt forkert,« sagde Morten Staberg.

Eks-politikeren Özlem Cekic sagde:

»Realiteten er, at der er tusindvis af drengebørn, som er omskåret. Så er vi nødt til at snakke med dem om det, uden det bliver stigmatiserende. For de kan jo godt se, at de er anderledes.«

Ifølge en Megafonmåling foretaget for TV2 støtter 83 af danskerne et forbud mod omskæring af drengebørn. Samtidig har flere politikere har udtalt, at Etisk Råd nu må tage stilling til emnet.