»Islam hører ikke til i Tyskland«: Merkel og hendes indenrigsminister i åbent skænderi om muslimer

Flygtningekrise, parallelsamfund, ghettoer, islamistisk terror og et fremstormende højreparti, der med folkelig opbakning til en stram udlændingepolitik tvinger midterpartier ind på et indvandringskritisk spor.

Vi kender billedet fra Danmark, hvor debatten om muslimer og indvandring i mere end tyve år har været styrende for den politiske diskussion.

I Tyskland er mange først ved at vænne sig til en bidsk og bramfri udlændingedebat efter det dramatiske efterår i 2015, da godt en million flygtninge og migranter ankom til Tyskland.

Islam hører ikke til Tyskland. Tyskland er præget af kristendommen. Dertil hører fri om søndagen, kirkelige helligdage og ritualer som påske, pinse og jul. Horst Seehofer, tysk indenrigsminister

I den seneste uges tid har tyskerne og ikke mindst landets øverste politikere ikke desto mindre kastet sig ud i en stormfuld islamdebat, der afslører dybe kløfter og uafklarede holdninger i den tyske regerings udlændingepolitik.

Alt sammen på grund af et enkelt citat fra den nyudnævnte indenrigsminister Horst Seehofer fra det konservative CSU i Bayern.

»Islam hører ikke til Tyskland. Tyskland er præget af kristendommen. Dertil hører fri om søndagen, kirkelige helligdage og ritualer som påske, pinse og jul,« sagde Seehofer til forrige fredag til avisen BILD.

Seehofer understregede ved samme lejlighed, at muslimer, der allerede bor i Tyskland, »selvfølgelig« hører til i landet. »Mit budskab lyder: Muslimer må leve med os, ikke ved siden af os eller imod os. For at opnå det har vi brug for gensidig forståelse og hensyntagen. Det opnår man kun, hvis man taler med hinanden,« sagde Seehofer til BILD.

'Farlige' udtalelser

Det er dog ikke ligefrem idealer om gensidig forståelse, der har præget modtagelsen af Seehofers udmelding.

I avisen Süddeutsche Zeitung peger den politiske kommentator Constanze von Bullion på, at Seehofers udtalelser er »farlige og støtter radikale kræfter i Tyskland«, mens Konstantin Kuhle i Frankfurter Allgemeine Zeitung ligefrem omtaler Seehofer som en »sikkerhedsrisiko«.

Angela Merkel er gået i rette med sin indenrigsminister. Fra forbundsdagens talerstol understregede kansleren tirsdag, at Islam er kommet for at blive i Tyskland.

»Det står uden for diskussion, at vores land er historisk præget af kristendommen og jødedommen,« svarede Merkel i sin regeringserklæring tirsdag. »Men det er lige så rigtigt, at islam i mellemtiden også er blevet en del af Tyskland med de 4,5 mio. muslimer, der lever blandt os.«

Kanslerens irettesættelser er dog prellet fuldstændig af på Seehofer

»Jeg vil ikke ændre en tøddel på min politik«, siger han til ugemagasinet Spiegel. Og med en vis portion bitterhed rettet mod kansleren lod Seehofer forstå, at han ikke har »den fjerneste forståelse« for Merkels indvendinger.

I CSU vokser frustrationerne i det hele taget over Merkels svar.

»Når man læser den sætning (Seehofers udtalelse, red.) som en ekskluderende handling, handler man i ond vilje og forstår ikke debatten,« siger CSU-generalsekretær Markus Blume til Augsburger Allgemeine.

Den slags slagudvekslinger for åbent tæppe mellem to regeringspartier er ikke blot en foræring til højrepartiet Alternative für Deutschland, der med en kompromisløs islam- og indvandringskritik opnåede 12,6 pct. af stemmerne ved efterårets valg.

Når Seehofer som en af sine første handlinger som indenrigsminister prikker hul på debatten om islam, er det naturligvis ikke tilfældigt.

Fakta: Muslimer i Danmark, Tyskland og Europa Befolkningsandelen af muslimer i Europa vokser.



I en redegørelse fra december 2015 – der dermed ikke tager højde for det store antal af migranter og flygtninge, der kom til Tyskland i 2016 – anslår Bundesamt for migration og flygtninge, at mellem 4,4 og 4,7 mio. muslimer bor i Tyskland. Godt halvdelen (50,6 pct.) har rødder i Tyrkiet.



I december 2015 udgjorde muslimer dermed mellem 5,4 og 5,7 pct. af den samlede tyske befolkning på 82,2 mio. mennesker.



En undersøgelse foretaget af den amerikanske PEW Research Center viser, at muslimer i 2016 udgjorde 6,1 pct. af den tyske befolkning. Ifølge PEW var det tilsvarende tal i Danmark 5,4.



Pew vurderer, at andelen af muslimer i EU-landene vil vokse i de kommende år.



I et hypotetisk scenarie uden yderligere indvandring vil muslimer i 2050 udgøre 8,9 pct. af den tyske befolkning.



I Danmark vil andelen af muslimer udgøre 7,6 pct. af befolkningen i 2050.



I EU som helhed vil andelen af muslimer udgøre 7,4 pct. af befolkningerne i 2050. (Kilder: Pew Research Center, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Valg i Bayern

Til oktober er der valg i Seehofers hjemstat, Bayern, hvor det konservative CSU med bekymring må konstatere, at Alternative für Deutschland i øjeblikket står til mellem ti og 12 pct. i meningsmålingerne.

For CSU er det magtpåliggende at lukke en åben flanken mod højre, fordi AfD med rette kan pege på, at partiet trods lejlighedsvis kritik fra Seehofer i de seneste år har understøttet Merkels flygtningepolitik. Alligevel er der tale om mere end valgtaktiske manøvrer fra Seehofer.

Skænderierne mellem kansleren og hendes indenrigsminister afspejler en grundlæggende værdipolitisk uenighed blandt tyske borgerlige – en uenighed, der kan føre til store samarbejdsvanskeligheder i en i forvejen nødtørftigt sammenflikket regeringskoalition mellem socialdemokraterne, CSU og CDU.

Ikke desto mindre kommer hverken Merkel, Seehofer eller socialdemokraterne uden om at finde frem til et fælles svar på det historisk set problematiske, men stadig mere påtrængende spørgsmål om tysk national identitet. En måling foretaget for avisen Welt viser, at 76 pct. af de adspurgte erklærer sig enige i Seehofers udsagn om, at islam ikke hører til i Tyskland.

Uden overbevisende svar på de svære og uhåndgribelige spørgsmål om, hvad det vil sige at være tysk, vil kritikere fra både højre og venstre med rette kunne rejse tvivl om, hvordan Merkels regering egentlig ser på spørgsmålet om integration, udlændinge og islam.

Bedømt på signalerne fra Seehofer og skænderierne mellem CSU og CDU ser tyskerne ud til at skulle indstille sig på en langt hårdere udlændingedebat, end de hidtil har været vant til. Måske endda i et tonefald, der minder om noget, vi kender fra Danmark.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland