IS tager skylden for terrorangreb i Paris

Lørdag aften blev en 29-årig mand blev dræbt og fire andre såret, to af dem alvorligt, da en ung knivbevæbnet mand gik til angreb på tilfældige mennesker tæt på operahuset Palais Garnier i den franske hovedstad.

Terrorangrebet fandt sted på gaden, hvorefter gerningsmanden ifølge BBC forsøgte at bane sig vej ind på barer og restauranter i området. Det lykkedes imidlertid gæster at blokere ham vejen, hvorefter gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet. Alle sårede var søndag udenfor livsfare.

Gerningsmanden antages at være en frank statsborger, der blev født i den russiske provins Tjetjenien i 1997. Han stod angiveligt på en liste over personer, der kunne udgøre en trussel mod Frankrigs nationale sikkerhed.

Anklagemyndigheden i Paris oplyser, at han forud for angrebet råbte allahu akbar (Gud er størst, red.). Islamisk Stat (IS) har efterfølgende taget ansvaret for angrebet.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, gik efter angrebet til tasterne på Twitter, hvor han skrev:

»Frankrig betaler igen blodets pris, men vil ikke vige en tomme for frihedens fjender.«

Terrorangrebet er det seneste i en række begået i Frankrig de seneste år. Siden 2015 har mere end 240 mennesker mistet livet i terrorangreb i franske byer.

OVERBLIK: Knap 250 dræbt i angreb i Frankrig siden 2015 En knivbevæbnet mand gik lørdag til angreb på tilfældige mennesker i det centrale Paris. Han nåede at dræbe en person og såre fire andre, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet. Hændelsen er den seneste i en række voldsomme hændelser, der har ramt Frankrig siden begyndelsen af 2015. Her er et overblik: * 7. til 9. januar 2015: 20 mennesker mistede livet i et angreb på det satiriske magasin Charlie Hebdo i Paris. Angrebet blev udført af to brødre. Det var angiveligt hævn for, at avisen havde portrætteret profeten Muhammed. En tredje gerningsmand dræbte en politibetjent og tog senere flere gidsler i et jødisk supermarked. * 26. juni 2015: En mand med sympatier for Islamisk Stat (IS) kørte sin firmavarevogn ind i en fabrik, der producerer gas og kemikalier nær Lyon, Frankrig. Forinden dræbte han en kollega. Gerningsmanden blev pågrebet. Han begik senere selvmord i fængslet. * 21. august 2015: En mand åbnede ild med en automatriffel i et tog mellem Amsterdam og Paris. Han blev overmandet af tre unge amerikanere og efterfølgende anholdt, da toget standsede i Arras i det nordlige Frankrig. * 13. til 14. november 2015: Flere koordinerede angreb i Paris ved spillestedet Le Bataclan, Stade de France og i bymidten. 130 personer døde, og det var dermed det blodigste terrorangreb i Frankrigs historie. Islamisk Stat hævdede at stå bag. * 7. januar 2016: En mand bevæbnet med kniv og falsk bombevest gik til angreb på en politistation i Paris. En betjent kom til skade. Manden, der blev dræbt af politiet, var angiveligt IS-sympatisør. * 13. juni 2016: En politiinspektør og hans kone blev dræbt af en mand i Paris-forstaden Magnanville. IS hævdede at stå bag. Gerningsmanden blev dræbt af politiet. * 14. juli 2016: En 31-årig mand pløjede en lastbil gennem en menneskemængde, der var samlet for at se fyrværkeri på Bastille-dagen i Nice. Han dræbte 84 mennesker. IS kaldte gerningsmanden, som blev dræbt af politiet, en af organisationens soldater. * 26. juli 2016: To mænd tog fem gidsler i en kirke i den franske by Saint-Etienne-du-Rouvray. Et gidsel mistede livet. Et andet var i livsfare. Politiet skød og dræbte gidseltagerne. IS tog via sit nyhedsbureau Amaq skylden for angrebet. * 3. februar 2017: En fransk soldat åbnede ild mod en mand, der angreb ham i området omkring museet Louvre i Paris. Angriberen, der var bevæbnet med en machete, blev ramt af skud og hårdt såret. * 18. marts 2017: En mand forsøgte at tage et våben fra en soldat fra en antiterrorpatrulje i lufthavnen Orly i Paris. Sikkerhedsfolk skød og dræbte manden, efter at han havde gemt sig i en forretning. Ingen andre kom til skade. * 20. april 2017: En bevæbnet mand steg ud af en bil på Champs-Élysées og åbnede ild mod en gruppe politifolk. En betjent mistede livet. Gerningsmanden blev dræbt af skud. IS hævdede at stå bag angrebet. * 9. august 2017: En 36-årig mand påkørte seks franske soldater i Levallois-Perret uden for Paris. To af soldaterne blev alvorligt såret. * 1. oktober 2017: To kvinder blev dræbt i Marseille af en knivmand, der angiveligt råbte "allahu akbar" (Gud er størst, red.) under angrebet. * 23. marts 2018: Tre personer blev dræbt af en mand under skyderi og gidseltagning i Trèbes i det sydlige Frankrig. Ifølge byens borgmester råbte gerningsmanden "allahu akbar, jeg slår jer alle ihjel", da han trængte ind i supermarkedet. Kilder: Reuters og AFP /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

IS og Tjetjenien

Det er ikke første gang, at en mand med tjetjenske rødder står bag et terrorangreb, som IS efterfølgende tager skylden for. Også brødrene bag bombeangrebet under Boston Marathon i 2013, Tamerlan og Dzhokhar Tsarnaev, havde tjetjenske rødder. Det samme menes at være tilfældet med bagmanden til terrorangrebet i Istanbuls lufthavn i 2016.

Dertil kommer, at et større antal tjetjenerne har kæmpet for IS i Irak og Syrien, hvor de har udgjort en betydelig del af terrororanisationenes styrker. Det præcise antal kendes ikke, men ifølge tjetjenske myndigheder er det på mellem 3.000 og 4.000.

Flertallet af disse menes at være tjetjenske flygtninge bosat i Europa, mens resten er kommet direkte fra Tjetjenien, som er en overvejende muslimsk autonom russisk republik på grænsen til Georgien, hvor IS-propaganda siges at have vundet kraftig frem, særligt blandt unge.

Tjetjenien er Ruslands klart fattigste delrepublik og har siden Sovjetunionens fald været gennem to mislykkede uafhængighedskrige.

En artikel i The New Yorker beskriver de tjetjenere, der er rejst fra Tjetjenien til Syrien og Irak, som unge mænd drevet af religion kombineret med et ønsket om at slippe væk fra et håbløst miljø.