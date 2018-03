Irland holder folkeafstemning om abort til maj

Irland vil holde folkeafstemning om en liberalisering af landets abortlovgivning den 25. maj, oplyser regeringsmedlemmer.

Det bliver første gang i 35 år, at befolkningen får mulighed for at få ændret en af verdens strengeste lovgivninger på området.

Vælgerne vil blive stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt de vil have ophævet den ottende forfatningsændring fra 1983, der »anerkender den ufødtes ret til liv«.

Tusindvis af irske piger og kvinder rejser årligt til England og Wales for at få foretaget en abort.

Allerede i efteråret sidste år meddelte den irske regering, at den planlægger en folkeafstemning om abort i løbet af maj eller juni 2018.

Myndighederne er under den nuværende lovgivning forpligtet til at tage hensyn til et ufødt barn i samme grad, som de skal tage hensyn til moren. Dermed er abort kun tilladt, når kvindens liv er i fare.

Men ikke i tilfælde af eksempelvis voldtægt, incest eller et ikke levedygtigt foster.

I de seneste år er opbakningen til en lempelse af Irlands strenge abortlovgivning vokset i befolkningen.

»Efter måneders debat får den irske befolkning nu muligheden for at give deres mening til kende,« siger sundhedsminister Simon Harris og tilføjer:

»Mit budskab er, at hvis I ikke længere kan acceptere, at tusindvis af kvinder hvert år rejser til udlandet for at få afsluttet deres svangerskab, så er det nu, at det skal ændres.«

Den romersk katolsk kirkes engang så stærke indflydelse på politik og samfundsnormer er blevet svagere i de senere år - blandt andet på grund af skandalerne om katolske præsters sexmisbrug af børn.

Den irske folkeafstemning bliver holdt, tre måneder før pave Frans kommer på et første pavebesøg i Irland i næsten 40 år.

/ritzau/Reuters