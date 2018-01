Iransk tankskib i flammer ud for Kinas kyst

Redningshold ledte hele dagen i går efter de savnede besætningsmedlemmer fra et iransk tankskib, der er kollideret med et andet fartøj ud for Kinas kyst. Tankskibet stod hele dagen i flammer, og der var fare for, at det ville eksplodere og synke, meddelte de kinesiske myndigheder.

Tankskibet, Sanchi, der sejlede under Panama-flag, kolliderede omkring klokken 20 lørdag lokal tid med tørlastskibet CF Crystal omkring 160 sømil (knapt 300 kilometer, red.) ud for Shanghai. Dette område i Det Østkinesiske Hav er tæt trafikeret af skibe, der sejler mellem Kina, Sydkorea, Taiwan og Japan.

Det Hong Kong-registrerede CF Crystal var på vej fra USA med korn til Guangdong-provinsen i det sydøstlige Kina, og alle 21 kinesiske besætningsmedlemmer kunne reddes efter kort tid, meddeler Kinas transportministerium. Men hele Sanchis besætning – 30 iranere og to mænd fra Bangladesh – savnedes efter kollisionen. Ved redaktionens slutning var der ifølge den iranske søfartsorganisation bjerget et enkelt lig.

Læs også Dansk ambassadørs bedste bud: Iranske demonstrationer driver over

Fire kinesiske marinefartøjer, to miljøskibe, fire handelsskibe og adskillige fiskekuttere bidrog sammen med et skib fra den sydkoreanske kystvagt i eftersøgningen. Den brændende olie gjorde det imidlertid vanskeligt at komme helt tæt på tankskibet, meddelte den iranske organisation.

United States Navy sendte desuden et rekognosceringsfly af typen P-8A Poseidon til området fra Kadena Air Base på den japanske ø Okinawa. Da mørket faldt på i går, havde flyet afsøgt et område på godt 12.000 kvadratkilometer uden at kunne lokalisere nogen af de savnede søfolk.

Nervøsitet hos Greenpeace

Hele dagen stod en tyk, sort røg op fra det brændende tankskib, og de kinesiske myndigheder advarer om, at skibet kan eksplodere og synke.

Det 899 fod lange Sanchi (274 meter, red.) ejes af Bright Shipping Limited, som er et datterselskab af Irans nationale tankrederi. Det medbragte 136.000 ton såkaldt kondensat, en let olietype, fra Iran og var på vej til Sydkorea. Det var i aftes endnu uklart, hvor meget af olien, som er løbet ud i havet efter kollisionen.

Læs også Irans revolutionsgarde siger oprør i Iran er slut

Miljøorganisationen Greenpeace udtrykte bekymring over muligheden for skader på miljøet, og organisationen vil nøje følge oprydningsbestræbelserne, hed det.

Sanchi er bygget i 2008, men det har allerede haft fire andre navne og er sejlet under lige så mange forskellige flag, meddeler The International Maritime Organization.

Oversat af Lars Rosenkvist.