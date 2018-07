Irans præsident truer Trump med »krigen over dem alle«: Du vil fortryde det for evigt

Forud for en tale af USAs udenrigsminister, Mike Pompeo, der ventes sent søndag, har Irans præsident, Hassan Rouhani, sendt kraftige advarsler mod USA.

Det sker i en TV-transmitteret tale ved et møde for iranske diplomater i den iranske hovedstad, Teheran.

I talen advarer Rouhani om, at en konflikt med Iran vil være »krigen over dem alle«.

Han adresserer også den amerikanske præsident, Donald Trump, og anklager ham for at forsøge at vende det iranske folk mod staten.

»Du kan ikke provokere det iranske folk mod deres egen sikkerhed og interesser,« siger han.

Han advarer om, at Iran kan stoppe med at garantere sikkerheden i det strategisk vigtige Hormuzstræde, der er et havstræde som forbinder Den Persiske Bugt mod sydvest og Omanbugten med adgang til Det Arabiske Hav mod sydøst.

»Vi har altid garanteret sikkerheden i dette stræde. Leg ikke med løvens hale, du vil fortryde dette for evigt.«

»Fred med Iran vil være freden over dem alle, og krig med Iran vil være krigen over dem alle,« siger han.

USA ønsker at sætte Iran i en økonomisk strammere skruetvinge, efter at atomaftalen fra 2015 er blevet forkastet af Donald Trump.

Aftalen gav Iran luft for økonomiske sanktioner, så længe landet ikke producerede atomvåben.

Den amerikanske beslutning om at forkaste atomaftalen har mødt stor modstand i store dele af verden. EU har kraftigt kritiseret beslutningen og også Ruslands præsident, Vladimir Putin, har udtrykt bekymring.

Det bemærkes også af Irans Rouhani:

»Hver gang Europa har søgt en aftale med os, har Det Hvide Hus udtrykt mislyd.«

»Men vi må ikke tænke, at Det Hvide Hus for altid vil forblive så meget i opposition til international lov, mod den muslimske verden,« lyder det.

/ritzau/AFP