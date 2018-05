Iranerne ønsker sig et liv med fred og fremgang

Det er en dag som enhver anden. Myldretiden sidst på dagen er et forvarsel om weekenden, der i Iran starter om torsdagen. Folk flokkes på fortovene i det vestlige Teheran, på vej hjem eller ud på en restaurant.

En ung gademusikant i kørestol synger Adeles »Someone Like You« iført baseball-kasket. Hans søster spiller keyboard.

»Jeg forstår ikke ordene, men den er meget smuk,« siger en forbipasserende til sin ven. En anden mand kommer forbi med favnen fuld af frisk brød. To teenagere fordriver tiden med at ryge og fnise under en vejbro.

Det var let at glemme, at disse menneskers liv blev forandret med et pennestrøg tusinder af kilometer væk, da præsident Donald Trump formelt trak USA ud af atomaftalen mellem Iran og seks stormagter.

Livet kan være som en rutsjebane i Iran. Almindelige mennesker kan ikke gøre meget andet end at holde godt fast, mens landets ledere - og somme tider også udenlandske ledere - sætter kursen. De har sjældent selv magt til at styre udviklingen.

»Der er aldrig nogen, som lytter til os,« siger den 33-årige Ali Akbari, en studerende med hipsterskæg. »Sådan er det bare. Vi må følge med strømmen.«

Iranerne blev sendt igennem endnu et nårnålesving, da præsident Trump trak USA ud af aftalen, som mange ellers havde håbet kunne give dem lidt fred og fremgang. Nu kan de se frem til yderligere sanktioner for en økonomi, der allerede er plaget af korruption og dårlig ledelse.

Almindelige mennesker forsøger at komme videre med deres liv. Og de, der havde sat deres lid til den mere åbne atmosfære, som atomaftalen skulle berede, sidder tilbage og slikker sårene. Alle må forlige sig med den nye virkelighed.

Butiksåbning og optimisme

I ørkenbyen Kashan er advokat og borgerretsaktivist Nasrin Sotoudeh i retten for at forsvare en kvinde, der har protesteret mod det obligatoriske, islamiske tørklæde. Ifølge Sotoudeh, der selv har været i fængsel talrige gange, gav atomaftalen de regeringskritiske kredse et vist manøvrerum.

»Dette seneste skridt fra Trumps side har styrket høgene, og de vil snart give sig til at stramme kursen internt i landet,« siger hun over telefonen. »Vi kan vente os dårlige tider for borgerrets- og menneskerettighedsaktivister.«

I Teheran peger forretningsmanden Hamidreza Faraji også på høgene.

Den 35-årige Faraji åbnede en parfumebutik, da atomaftalen blev indgået i 2015. Dengang så det ud til, at der var fremgang at øjne i horisonten. Irans ledere lovede økonomiske stormskridt, når de udenlandske investorer ankom.

»Jeg troede, der ville være flere penge mellem folk, og at de derfor ville købe mere parfume,« siger han.

Efter åbningen sad han mange eftermiddage virkesløs hen i sin butik, og han gav store rabatter til de få kunder, som indfandt sig. I sidste uge gav han imidlertid op og lukkede butikken for at undgå yderligere tab.

»Aftalen er blevet ødelagt af høge i USA og her i Iran,« siger Faraji. »Nu er vi vidner til dens sidste krampetrækninger.«

940 kroner om måneden

Alligevel er livet gået sin gang i Teheran i ugen, som det også gjorde under den islamiske revolution i 1979, den otte år lange krig mod Irak, de mange år med sanktioner og den seneste tids regeringskritiske demonstrationer.

Den studerende Ali Akbari ulejligede sig faktisk ikke engang med at se nyhederne, da Trump kom med sin erklæring. Han vågnede onsdag, begav sig af sted til universitetet og satte sig ned i auditoriet. En anden studerende fortalte ham så, at den amerikanske præsident havde holdt en stor tale, og at sanktionerne ville vende tilbage.

»Min første reaktion var, at så ville priserne nok begynde at stige igen. Mere elendighed,« fortæller Akbari.

Hans små, hvide høretelefoner dingler over hans skuldre og udsender hip-hop. »Jeg elsker hip-hop,« afslører han. »Det er de frustreredes stemme.«

I Teheran fyldes metrostationen op og tømmes så igen for pendlere. Den lyserøde bus kører op ad Shahid Beheshti-gaden og stopper på Sadeghiyeh-torvet. Et par ældre kvinder stiger af. Buschaufføren vender bussen og giver sig til at køre den anden vej. Daglige rutiner - men noget føles alligevel anderledes.

En læge med to indkøbsposer spørger mig, om jeg har et job til hans datter.

»Hun har studeret industriel management og er virkelig kvik,« siger dr. Marzieh Mirzaei.«Men det eneste jobtilbud, hun har fået, var et arbejde på et apotek til en løn af én million toman om måneden. Ved du, hvor meget det er i dollars?«

»Tja, omkring 150 dollars,« svarer jeg.

»Og ville du arbejde for det?«

»Nej,« siger jeg.

Ingen taler om aftalen. Og så alligevel

En anden mand, der blot præsenterer sig som Amir, vil i første omgang ikke tale om Trumps beslutning. Han er 36 år gammel og far til to drenge, og han sidder i en lille bod i Golriz centret og sælger vandpiber og Zippo-lightere.

»Hvordan er vi kommet dertil, at denne Trump kan spille en rolle i vores liv,« siger Amir. »Hvor er det sørgeligt, at vores ledere hele tiden vælger at udkæmpe slagsmål med alle og enhver.«

Han insisterer på, at jeg citerer ham for dette: »Jeg ønsker at leve et normalt liv. Amir fra Iran ønsker sig et normalt liv.«

På gaden er der mange, der både giver Trump og deres egne ledere skylden for deres ulykkelige situation, selv om det står klart for dem alle, hvem det er, der har suspenderet atomaftalen.

»Trump har kastet os i ulykke,« siger den 22-årige Fatemeh, der arbejder i en butik, som sælger slør. Hun ønsker heller ikke at oplyse sit efternavn, og smiler, når vi spørger om årsagen.

En kvinde med to teenagedøtre kommer forbi og overhører samtalen. Snart geråder hun i diskussion med en mand.

»Alle er ude på at ødelægge os,« siger hun.

»Vi har oplevet krig - det her er ingenting,« giver han igen.

»Måske ikke for dig, men jeg vil gerne se fremskridt,« siger kvinden. »Eller skal krigen måske være standarden?«

Nogle mennesker ser kun én løsning, selv om den forekom usandsynlig:

»De burde sætte sig ned og tale sammen, vores ledere og amerikanerne,« siger den 28-årige Mohammad Hossein, der sidder ved kassen i en café. Han vil heller ikke oplyse sit efternavn - særlig ikke, da hans chef Alireza dukker op og understreger, at han ikke vil oplyse sit.

»Ingen her taler om atomaftalen,« insisterer Alireza.

»Jo, det gjorde to mennesker her til morgen,« siger en Muhammed Hossein.

Oversættelse: Lars Rosenkvist