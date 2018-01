Iran giver USA og Storbritannien skyld for uro i landet

Irans øverste leder siger tirsdag, at det var USA og Storbritannien, som stod bag uroligheder og protester i en række byer, hvor der blev demonstreret mod landets økonomiske politik og mod præstestyret.

»Fjenden har nu gentagne gange taget forskellige træk. Og de lider nederlag hver gang. Det er på grund af modstand - på grund af et stærkt folkeligt og nationalt værn,« siger han.

Protester og uroligheder sidst i december blev spredt til over 80 byer. Mindst 21 mennesker blev dræbt under sammenstød.

En politiker, der er tilhænger af reformfløjen, siger, at over 3700 blev anholdt under urolighederne, som strakte sig over to uger.

Det var dermed de værste uroligheder siden det omstridte præsidentvalg i 2009.

Tidligere har de iranske myndigheder sagt, at »hundredvis af mennesker« var anholdt.

Ifølge den iranske indenrigsminister, Abdolreza Rahmani Fazli, deltog højst omkring 42.000 i protesterne. Det ville betyde, at næsten hver tiende demonstrant er blevet anholdt.

Statsanklageren i Tehran, Abbas Jafari Dolatabadi, siger, at 70 er løsladt mod kaution.

Khamenei har udtrykt frygt for en vestlig »kulturinvasion«. De iranske myndigheder har i den seneste tid givet USA og fjender af Iran skylden for nytårets demonstrationer.