Iran forbyder at undervise skolebørn i engelsk

Teheran. Iran forbyder undervisning i det engelske sprog i grundskolen.

Det oplyste lederen for det statsligt undervisningsråd, Mehdi Navid-Adham, sent lørdag på iransk tv.

Beslutningen kommer, efter at landets åndelige leder, Ali Khamenei, har betegnet læring af sprog i de mindre klasser som en måde til at åbne for en vestlig »kulturinvasion«.

Mehdi Navid-Adham henviste til den iranske lovgivning.

»Undervisning i engelsk i statslige og ikkestatslige skoler som en del af læseplanen er imod loven og regler,« sagde han.

De iranske myndigheder har de seneste dage givet USA og fjender af Iran skylden for demonstrationer, der hen over nytåret bredte sig til adskillige byer landet over.

Demonstranterne råbte slagord mod stigende priser, regeringen og den åndelige leder.

/ritzau/Reuters