Analyse

Irakisk valgsejr er mere skidt nyt for USA

Irakerne har gennemført det tredje valg, siden Saddam Hussein blev styrtet, og det blev en overraskelse både med hensyn til, hvem der blev valgt, og hvor få der stemte. Men iranerne presser på over for kandidaterne for at få mere indflydelse i nabolandet og skubbe USA helt ud.