Internettet håner russiske agenters forklaring: »Spionerne, som kom ind, fordi de var bange for kulden ...«

Måske havde de to sigtede russiske agenter håbet, at deres forklaring ville overbevise venner og fjender om, at de bare var sagesløse turister, som ville se katedralen i Salisbury. Men så skulle de nok have fundet på en anden forklaring, for eksperter og journalister var ikke imponerede.