»Ingen vil arbejde«, siger Fox News-vært om Danmark: Men beskæftigelsen er faktisk højere end i USA

Danmark er igen i vælten i et amerikansk medie. Denne gang er det på Fox Business Network, hvor tv-værten Trish Regan kritiserer den danske velfærdsstat, mens hun trækker en linje fra urolige forhold i Venezuela til »socialismen« i Danmark.

»Ingen mad, ingen job, vold, røverier. Det er, hvordan socialisme ser ud i Venezuela. Venezuelanere sulter. Når demokrater taler om socialisme, så siger de: Vi taler ikke om Venezuela. Vi taler om Danmark.«

»Men noget er råddent i Danmark. For de gratis ting i Danmark er ikke gratis«, siger Trish Regan i indslaget.

Blandt mange udsagn og tal om Danmark konkluderer tv-værten:

»Ingen vil arbejde«.

Hun fremlægger derefter tal, der viser, at det i 2013 kun var i tre ud af 98 kommuner, at over halvdelen af befolkningen var i arbejde.

Berlingske har kigget nærmere på beskæftigelsen i USA versus Danmark.

Højere beskæftigelse i Danmark end i USA

Det er ikke direkte forkert, at antallet af kommuner i 2013, hvor over halvdelen af indbyggerne var i arbejde kan tælles på én hånd. Endda viser Berlingskes opgørelse, at København i 2013 var den eneste kommune i landet, hvor over halvdelen af indbyggerne var i beskæftigelse. Det er heller ikke forkert, at under halvdelen af befolkningen i Danmark er i arbejde - når man vel at mærke tæller personer uden for arbejdsstyrken med, herunder børn under 15 år og pensionister - men, og det er et stort men: Det samme gør sig gældende i USA.

Faktisk var og er andelen af beskæftigede i Danmark højere end i USA.

Ifølge OECD var 143,9 millioner personer i USA beskæftiget i 2013. Med et indbyggertal på dengang 316,2 millioner betyder det, at 45,5 procent af befolkningen var beskæftiget.

Til sammenligning var der i Danmark 2,6 millioner personer i beskæftigelse i 2013, og indbyggertallet var i 5,6 millioner, hvilket giver en beskæftigelse på 47,9 procent, når flest mulige decimaler medregnes. Indbyggertallene er hentet fra Verdensbanken.

Billedet fra 2013 er det samme i 2017, hvor andelen af beskæftigede af hele befolkingen blot lyder på 48,8 procent for Danmark og 47,1 procent for USA.

Normalt gøres beskæftigelsen op i forhold til antallet af folk i den arbejdsduelige alder, som hos OECD er 15 til 64 år. Også målt på denne måde er Danmarks beskæftigelse højere end USAs.

Ifølge OECDs liste, der inkluderer 42 lande, lå Danmark ni pladser foran USA i 2013. Danmark lå på en ottendeplads med en beskæftigelsesfrekvens på 72,6 procent, mens USA lå på en 17.-plads med 67,3 procent. De to landes placeringer er uændret i 2017.