Indvandringskritisk højreparti overhaler socialdemokrater i syv tyske delstater

Som konservativ politiker kunne Julia Klöckner vælge at glæde sig over krisen, der har indfundet sig hos de tyske socialdemokrater.

De socialdemokratiske uenigheder bliver imidlertid betragtet med nervøsitet hos den potentielle regeringspartner i CDU, hvor udsigterne til nyvalg eller mindretalsregering med socialdemokraterne som støtteparti vækker stærkt ubehag.

»Den politiske stabilitet står på spil,« siger CDU-viceformand Julia Klöckner ifølge avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Imens fortsætter nedturen for de tyske socialdemokrater.

Efter et par kaotiske uger med intern splid må SPD nu se sig overhalet af det indvandringskritiske højreparti Alternative für Deutschland i syv ud af 16 tyske delstater.

En frisk meningsmåling viser, at de tyske socialdemokrater med opbakning fra 16 procent af vælgerne blot er et enkelt procentpoint foran det indvandringskritiske højreparti Alternative für Deutschland på 15 procent.

Var der parlamentsvalg i dag, ville SPD miste 33 ud af sine 153 mandater i Forbundsdagen, skriver avisen Die Welt med henvisning til en meningsmåling foretaget for TV-stationen ARD. Ser man nærmere på målingen står det klart, at socialdemokraterne regionalt betragtet har store problemer med højrepartiet Alternative für Deutschland.

I syv delstater er Alternative für Deutschland, der ved efterårets parlamentsvalg sparkede døren ind til Forbundsdagen med 12,3 procent af stemmerne, aktuelt mere populære end socialdemokraterne.

Det drejer sig om de sydtyske delstater Bayern og Baden-Württemberg, såvel som de tidligere østtyske delstater Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen.

Skæbnesvanger afstemning

De nedslående målinger vil næppe bidrage til at samle socialdemokratiet, der er splittet forud for en skæbnesvanger urafstemning 4. marts. Her skal partiets menige medlemmer afgøre, om SPD skal træde ind i en endnu en regering med kansler Angela Merkels kristendemokrater og det konservative CSU i Bayern.

De tyske socialdemokrater er i forvejen ramt af indre tumult. Tidligere på måneden trådte Martin Schulz tilbage som formand for partiet og måtte efterfølgende give afkald på posten som udenrigsminister. I mellemtiden har partitoppen kastet sig ud i en heftig reklamekampagne for »den store koalition« med de konservative partier.

Figurer som den detroniserede kanslerkandidat, Martin Schulz, og den kommende partiformand, Andrea Nahles, henviser til den nylige regeringsaftale med CDU, hvor socialdemokraterne har sat sig på en række nøgleministerier.

Udsigten til endnu et samarbejde med Angela Merkel støder dog fortsat på modstand i store dele af partiet, der ikke er overbevist af aftalen.

Tysklands unge socialdemokrater ungdomsafdeling fører i øjeblikket en intens kampagne for et nej til »den store koalition«. I stedet for et regeringssamarbejde med Merkel ønsker de unge socialdemokrater at skærpe og genopbygge SPDs sociale profil i oppositionen.

»Der er brug for SPD, men ikke længere som bare et korrektiv til Angela Merkel,« siger Kevin Kühnert, der er formand for de unge socialdemokrater, til avisen Allgemeine Zeitung.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland