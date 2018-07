Indonesien deporterer fransk narkosmugler efter 18 år

Jakarta. Efter 18 år bag tremmer i Indonesien blev en 45-årig franskmand lørdag løsladt i en sag, der har vakt harme i Frankrig over Indonesiens hårde narkotikalovgivning.

Michael Blanc blev anholdt den 26. december 1999 i lufthavnen på ferieøen Bali med 3,8 kilo hash gemt i sit dykkerudstyr.

Franskmanden blev oprindeligt idømt livsvarigt fængsel. Straffen blev senere skåret ned til 20 års fængsel.

Den tidligere kok ankom lørdag til lufthavnen i Jakarta eskorteret af indonesiske betjente og ledsaget af sin mor, Helene Le Touzey. Ved anholdelsen i 1999 opgav hun sit liv i Frankrig for at tilbringe de næste knap to årtier i Indonesien og kæmpe for sønnens løsladelse.

Sammen med sin mor steg Michael Blanc om bord på et fly lørdag aften lokal tid. De to forventes at lande i Paris søndag formiddag.

Livstidsdommen mod Michael Blanc, som har hævdet, at han transporterede det hashfyldte dykkerudstyr for en ven, blev skarpt kritiseret i Frankrig for at være for hård.

I Paris blev Blancs sag behandlet på allerhøjeste niveau, og i 2011 tog daværende premierminister François Fillon sagen op under et besøg i Indonesien.

I 2008 blev Michael Blancs livstidsdom ændret til 20 års fængsel ikke mindst takket være sin mors indsats.

Helene Le Touzey hjalp også senere med at sikre sin søns prøveløsladelse i 2014. Det skete til trods for, at indonesisk lov normalt ikke tillader betinget løsladelse af udlændinge, efter at de kun har afsonet to tredjedele af deres straf.

Michael Blancs treårige prøveløsladelsesperiode sluttede i juli 2017, hvorefter han skulle afsone et år mere.

Indonesien har nogle af verdens hårdeste narkolove.

Flere end 70 mennesker, herunder 42 udlændinge, står over for henrettelse for narkokriminalitet ifølge organisationen The Coalition for the Abolition of Death Penalty in Asean.

