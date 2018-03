Indisk strand går fra losseplads til skildpadde-paradis

Det er et særligt syn, når der pludselig er et rigt liv af skildpadder på en strand. I hvert fald på stranden i Versova, der er en bydel i Mumbai i Indien.

Stranden har nemlig i mange år været en stor losseplads, fyldt med alverdens affald, herunder særligt store mængder plastikaffald. Men sådan er det ikke længere.

En stor gruppe af frivillige har gennem to år brugt en stor del af deres tid på at rydde op på stranden, i håb om at få bugt med problemerne og få frigjort stranden for de store mængder affald, der ikke hører til i naturområdet.

Og det er lykkedes dem. Faktisk er det lykkedes dem så godt, at United Nations har udråbt projektet som »verdens største oprydningsprojekt på en strand«. Men endnu bedre ses resultatet ved, at stranden i Versova nu endelig er gået fra at være en losseplads til at være et sandt skildpadde-paradis. Det skriver The Guardian.

Læs også Unik men måske lige lovligt letlevende - CPR-nummeret fylder 50

Ifølge initiativtageren til det store oprydningsprojekt, Afroz Shah, blev nogle skildpadder af arten Olive Ridley set i sandet for omkring to måneder siden, og siden er mere end 80 skildpadder blevet set på stranden, herunder små nyudklækkede skildpaddeunger.

Det har sat gang i et større arbejde for at bevare bestanden. Frivillige har nemlig valgt at dedikere en stor del af deres tid til missionen ved at overnatte på stranden, hvor de har været på vagt overfor vilde hunde og fugle, der kunne finde på at angribe de nytilkomne skildpadder.

Og det er ikke uden grund, at man ønsker at bevare de nye beboere på stranden i Versova. For selvom skildpadder findes andre steder i Mumbai, så er ingen skildpadder blevet set omkring stranden i Versova i årtier, hvilket, ifølge Afroz Shah, skyldes den voldsomme forurening på stranden. Og han er da også glad for, at der nu er kommet liv på stranden.

»Jeg havde tårer i mine øjne, da jeg så skildpadderne gå fra stranden mod vandet,« siger Afroz Shah til mediet The Guardian.

Skildpadde-arten Olive Ridley er dog ikke en sjælden art. Faktisk er det den art, der er allerflest af, og for nylig blev der endda sat rekord i mængden af nyudklækkede Olive Ridley-unger i staten Odisha i Indien. Hele 428.083 små skildpadder så dagens lys samtidig. Det er dog en sårbar art, hvorfor en forurenet strand bestemt ikke er tiltalende for den.

Læs også Thomas Blachman har ret – vi har aldrig lært at stave til revolution i det her land

Selvom nyheden utvivlsomt er rigtig positiv, så kan det ikke vides med sikkerhed, om der har været Olive Ridley-skildpadder til stede på stranden de seneste to år. I så fald under bunker af skrald. Det forklarer Sumedha Korgaonkar, der skriver en ph.d. om arten, til The Guardian.

»Vi kan ikke vide det med sikkerhed, fordi der ikke har været udført kontrol med skildpadder i Mumbai.«

Uanset hvad; Godt arbejde, og velkommen til skildpadderne.