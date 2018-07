Indespærrede drenge bliver ikke reddet ud af grotte i nat

De 12 indespærrede drenge i den thailandske grotte bliver ikke reddet ud i nat. Det har guvernøren fra området Chiang Rai lige udtalt.

Det er over midnat i Thailand nu. Inden guvernøren langt om længe åbnede munden, havde det thailandske militær, redningsfolk og verdenspressen ventet utålmodigt i over fire timer på en annonceret pressekonference med Thailands indenrigsminister Anupong Paojinda.

Det har hele aftenen været ventet, at han ville afsløre, hvornår og hvordan redningsaktionen af de 12 indespærrede drenge og deres træner skulle foregå. I løbet af aftenen har der svirret rygter om, at drengene ville blive forsøgt reddet i nat.

Det var områdets guvernør, som endte med at tale til pressen. Han sagde, at man vil forsøge sig med en redningsaktion »når der er mindst mulig risiko«.

Det vil sige: ikke nu.

Redningsaktionen er et kapløb med tiden, fordi der ventes store mængder nedbør i weekenden. Hvis først den thailandske monsun vælter ned over området, frygter de thailandske myndigheder, at vandet vil stige i grotten og risikere at holde de 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner fanget i mørket i flere måneder.

Guvernøren blev spurgt, om de ville sætte et redningsforsøg i gang, hvis der falder regn over området. Til det svarede han »Nej, de kan ikke dykke endnu«.

Han slog fast, at drengene skal ud fra samme åbning, de er kommet ind: fra grottens åbning. Og afviste dermed, at de thailandske myndigheder vil forsøge at lave et nyt hul i grotten.

Det er en farlig mission, som dykkerne og drengene skal ud på. De skal igennem et fire kilometer langt grottesystem med snævre gang og dybt, grumset vand. Selv for professionelle dykkere tager turen ind i grotten tager seks timer, og turen tilbage tager fem timer. Dykkere er ved at lære drengene dykketeknik inde i grotten.

Se optagelser indefra grotten:

Dykker død

I nat døde den thailandske dykker Sama Kunan da han skulle levere iltflasker til drengene. Den belgiske dykker Ben Reymenants er ved grotten for at assistere. Han kendte Sama Kunan og siger til et belgisk medie, at han var en erfaren dykker med en fysisk som en triatlet.

Men ved endnu ikke, hvad der gik galt under hans dyk ind i grotten.

Berlingske talte tidligere i dag med den danske dykker Ivan Karadzics, der har hjulpet det thailandske dykkere med at placere lufttanke inde i grotten. Han sagde, at den tragiske ulykke understreger situationens alvor.

»Det har ændret stemningen, og optimismen har fået et hak ned. Vi har hver dag arbejdet for at få drengene ud, og hver dag er vi kommet tættere på. Men det er en svær opgave, og det er endnu tydeligere nu,« siger Ivan Karadzic til Berlingske.

De 12 indespærrede drenge er mellem 11 og 16 år og spiller på fodboldholdet »Vildsvinene«. De har været fanget i grotten siden 23. juni sammen med deres 25-årige træner og sidder nu i et lille tørt hulrum i grotten.

Den thailandske flåde leder aktionen, men godt ti frivillige huledykkere og et stort antal amerikanske Navy Seals og australske frømænd er også til stede. Ivan Karadzics rolle har været at hjælpe de thailandske dykkere.

Verdenspressen og redningsfolk er samlet foran grotten. I løbet af aftenen har de også været samlet om andet end redningsaktionen. The Guardians journalist har f.eks. lagt et billede op af redningsarbejdere, som slog tiden ihjel ved at se VM kvartfinalekampen mellem Frankrig og Uruguay.