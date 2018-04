Indere demonstrerer efter voldtægt og drab på otteårig pige

Mange indere raser og demonstrerer fredag rundt om i Indien, efter at en otteårig pige er fundet myrdet efter at have været udsat for en gruppevoldtægt.

Pigen blev bedøvet og bortført til et hindutempel i Kathua i den nordlige delstat Jammu og Kashmir.

Her blev hun holdt som fange i dagevis. På skift blev hun voldtaget af flere mænd, inden de myrdede hende og smed hendes lig i en skov, oplyser politiet.

En tidligere embedsmand og en politiofficer, som efterforskede sagen, efter at politiet havde meldt pigen savnet, nævnes blandt de anklagede i et tiltaleskrift.

Andre er anklaget for at forsøge at dække over forbrydelsen. Hidtil er fire politifolk anholdt i sagen. Det siger advokaten, der repræsenterer pigens familie.

I en anden sag er en mand død i politiets varetægt. Han beskyldte et medlem af regeringspartiet i Uttar Pradesh for at have bortført og voldtaget hans 16-årige datter sidste år.

Politiet i delstaten har undladt at følge op på sagen mod den fremtrædende politiker Kuldeep Singh Senagar. Det er i stedet blevet det indiske forbundspoliti, CBI, der har overtaget sagen.

»Begge sager har rystet nationens samvittighed, rystet folkets hjerte og sjæle,« siger Feroze Mithiborwala, som var med til at organisere en stor demonstration i Mumbai fredag.

Torsdag aften førte lederen af Kongrespartiet, Rahul Gandhi, an i en demonstration med levende lys i hovedstaden, New Delhi.

Seksuelle forbrydelser er fortsat noget, som mange indere har svært ved at tale om eller anmelde. Folk, der overlever grove sexforbrydelser, frygter, at det vil ramme dem selv, hvis de går til politiet.

/ritzau/Reuters