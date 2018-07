Imran Khan kalder sig vinder af pakistansk valg

Den pakistanske oppositionsleder og tidligere cricketstjerne, Imran Khan, erklærer i en tv-sending fra den pakistanske hovedstad, Islamabad, sig selv som vinder af onsdagens parlamentsvalg.

»Vi har været succesfulde, og vi har fået et mandat,« siger Khan.

I sin tale lover Khan også et »nyt Pakistan«, skriver nyhedsbureauet AP.

»Jeg kom ind i politik for 22 år siden for at forhindre Pakistans fald,« siger han.

Det har været ventet, at Imran Khan vil vinde det pakistanske valg. Alle stemmer ved valget er dog endnu ikke optalt.

FAKTA: Udfordringerne for Pakistans næste leder Militant ekstremisme og befolkningsvækst er nogle af de udfordringer, som venter den nye leder af Pakistan. Den tidligere pakistanske cricketstjerne Imran Khan udråber torsdag eftermiddag sig selv som vinder af onsdagens valg. Der er endnu ikke kommet et officielt valgresultat. Modkandidaten, Shehbaz Sharif, rejste allerede kort efter valgstedernes lukning anklager om snyd. Valgkommissionen har forklaret, at det endelige valgresultat er blevet forsinket på grund af tekniske problemer, og det er endnu uvist, hvornår det forventes at ligge klar. Uanset hvem der vinder, står Pakistans kommende leder over for en række store udfordringer i landet. Her er et overblik over nogle af dem: * Ekstremisme: Sikkerheden er blevet bedre i Pakistan over de senere år. Analytikere peger dog på, at man endnu ikke har løst problemet med militante ekstremister. * Økonomi: Regeringen skal rette op på den økonomiske situation i landet, som blandt andet er påvirket negativt af højere oliepriser. * Befolkningstilvækst: Befolkningen i Pakistan er femdoblet siden 1960 og har rundet 207 millioner mennesker. Analytikere påpeger, at landet kan løbe tør for vitale ressourcer - heriblandt drikkevand - hvis ikke der bliver gjort noget ved udviklingen. * Vandmangel: Ifølge eksperter er Pakistan på randen af en miljømæssig katastrofe. Ifølge estimater vil vandmængden være på et særdeles kritisk niveau allerede i 2025. * Militære forhold: Militæret i Pakistan er længe blevet set som en hindring for demokratisk udvikling, fordi det søger indflydelse og magt, selv når folket har talt. Kilde: AFP. /ritzau/

Den endelige valgresultat var ellers forventet klart allerede sent onsdag aften dansk tid. Men torsdag formiddag var det ifølge AP forsat kun omkring halvdelen af stemmerne, der var optalt.

Landets valgkommission har forklaret forsinkelsen med tekniske problemer.

»Der er ikke nogen sammensværgelser eller noget pres i forhold til at forsinke resultaterne. Årsagen til forsinkelsen er, at systemet, der skal håndtere resultaterne, er brudt sammen,« lød det fra Babar Yaqoob fra valgkommissionen onsdag aften ifølge Reuters.

Det har Imran Khans primære modstander, Shehbaz Sharif, dog betvivlet. Han er regeringens spidskandidat og bror til den siddende premierminister, Nawaz Sharif.

Ifølge Sharif-brødrenes parti, PML-N, forsøger landets magtfulde militær at hjælpe Imran Khan til magten.

»Vi forkaster dette resultat,« sagde Shehbaz Sharif tidligt torsdag lokal tid.

»Det er så tydeligt snyd, at alle er begyndt at græde. De har sendt Pakistan 30 år tilbage i tiden med, hvad de har gjort i dag,« sagde Shehbaz Sharif ifølge nyhedsbureauet AFP.

De pakistanske medier har i deres foromtaler af Imran Khan som valgets sandsynlige vinder haft svært ved at se, hvem hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), skal danne regering med.

Ifølge flere pakistanske medier står PTI til at få 119 af parlamentets 270 pladser.

/ritzau/