Immigrationsmyndigheder slår til mod 7-Eleven overalt i USA

Washington. Amerikanske immigrationsmyndigheder aflagde onsdag næsten 100 7-Eleven-butikker på tværs af landet besøg.

21 personer blev anholdt mistænkt for at opholde sig i USA ulovligt. Samtidig fik butiksejerne korte frister for at bevise, at andre medarbejdere har tilladelse til at arbejde.

Aktionen er den største af sin slags, siden Donald Trump overtog præsidentposten i januar sidste år.

- Dagens (onsdagens, red.) aktion sender et stærkt signal til amerikanske virksomheder, der ansætter og beskæftiger en ulovlig arbejdsstyrke: ICE vil håndhæve loven.

- Og hvis vi finder ud af, at du bryder loven, så vil du blive holdt ansvarlig, skriver vicedirektør for US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Thomas Homan.

Under valgkampen i 2016 var et af Trumps helt store valgløfter at sætte hårdere ind mod ulovlig indvandring, herunder at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico.

I alt fik 98 7-Eleven-butikker i 17 delstater besøg af inspektører onsdag morgen.

Ejere og bestyrere har fået en frist på tre dage til at fremskaffe dokumenter, der beviser, at deres ansatte opholder sig i USA lovligt. Ellers risikerer ejerne sanktioner, advarer ICE.

7-Eleven oplyser, at ICE-inspektionerne var rettet mod franchisebutikker. Dermed er det butiksejerne og ikke virksomheden 7-Eleven, der er ansvarlige for at sikre, at regler og love er overholdt.

7-Eleven, der er baseret i Irving, Texas, har 60.000 butikker i 18 lande, herunder 8500 butikker i USA.

/ritzau/Reuters