Immigrationsmyndigheder slår til mod 7-Eleven overalt i USA

Washington. Amerikanske immigrationsmyndigheder aflagde onsdag næsten 100 7-Eleven-butikker på tværs af landet besøg.

21 personer blev anholdt mistænkt for at opholde sig i USA ulovligt. Samtidig fik butiksejerne korte frister for at bevise, at andre medarbejdere har tilladelse til at arbejde.

Aktionen er den største af sin slags, siden Donald Trump overtog præsidentposten i januar sidste år.

»Dagens (onsdagens, red.) aktion sender et stærkt signal til amerikanske virksomheder, der ansætter og beskæftiger en ulovlig arbejdsstyrke: ICE vil håndhæve loven.«

»Og hvis vi finder ud af, at du bryder loven, så vil du blive holdt ansvarlig, skriver vicedirektør for US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Thomas Homan.«

Under valgkampen i 2016 var et af Trumps helt store valgløfter at sætte hårdere ind mod ulovlig indvandring, herunder at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico.

I alt fik 98 7-Eleven-butikker i 17 delstater besøg af inspektører onsdag morgen.

Ejere og bestyrere har fået en frist på tre dage til at fremskaffe dokumenter, der beviser, at deres ansatte opholder sig i USA lovligt. Ellers risikerer ejerne sanktioner, advarer ICE.

7-Eleven oplyser, at ICE-inspektionerne var rettet mod franchisebutikker. Dermed er det butiksejerne og ikke virksomheden 7-Eleven, der er ansvarlige for at sikre, at regler og love er overholdt.

7-Eleven, der er baseret i Irving, Texas, har 60.000 butikker i 18 lande, herunder 8500 butikker i USA.

/ritzau/Reuters

Smykker for millioner stjålet fra luksushotel i Paris

Fem mænd trængte onsdag aften ind på Ritz i Paris, hvor de røvede ædelstene for over 30 millioner kroner.

Paris. Fransk politi har anholdt tre mænd og jager sent onsdag aften to andre efter et spektakulært smykkekup på det berømte luksushotel Ritz i Paris.

Fem mænd stormede ved 18.30-tiden ind på det ikoniske hotel og smadrede glasmontre med ædelstene i en smykkebutik i bygningens lobby. Det skriver The Telegraph.

Der er ikke sat tal på udbyttet, men kilder i politiet oplyser til lokale medier, at tyvene slap væk med ædelstene til en værdi på cirka 4,5 fire millioner euro eller 33,5 millioner kroner.

Medierapporter, om at mændene var bevæbnet med våben og økser under røveriet, er ikke bekræftet af politiet.

Flere øjenvidner fortæller også, at de hørte skud.

På fotografier inde fra hotellet ses skudhuller, skriver The Telegraph, og ifølge beskeder på Twitter trængte røverne ind på Hemingway-baren i hotellet og affyrede deres våben.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Røverne flygtede med deres bytte på scootere fra Place Vendome, hvor hotellet ligger.

Men tre af dem blev hurtigt stoppet af en politipatrulje. Det er ikke oplyst, om de anholdte var i besiddelse af tyvekoster.

Politiet har afspærret dele af området, der er blandt de mest fashionable i Paris. Væbnede røverier - eller forsøg på det - mod en af kvarterets mange eksklusive smykkebutikker er ikke noget særsyn, skriver The Telegraph.

Ritz genåbnede i sommeren 2016 efter at have gennemgået en fire år lang totalrenovering. Hotellet ejes af Mohamed Al Fayed.

Det var hans søn Dodi, som i august 1997 sammen med den engelske prinsesse Diana blev dræbt i en trafikulykke, få minutter efter at de havde forladt Ritz. Føreren af bilen, Henri Paul, var en af sikkerhedscheferne på hotellet.

Bygningen er opført i det 18. århundrede som en privatbolig. I 1889 slog det dørene op som hotel med schweizeren César Ritz som ejer.

/ritzau/

Amerikaner får 40 år for misbrug af børnehjemsbørn i Haiti

36-årige Daniel Pye misbrugte piger helt ned til seks år, da han drev et børnehjem i Haiti fra 2006 til 2012.

Miami. En 36-årig amerikansk mand fra delstaten Arkansas er ved en domstol i Miami blevet idømt 40 års fængsel for seksuelt misbrug af børn, da han drev et børnehjem i Haiti.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Daniel Pye blev anholdt i marts sidste år, efter at ministeriet for national sikkerhed havde efterforsket ham i længere tid.

I november blev han fundet skyldig i tre tilfælde af at have rejst udenlands med det formål at begå seksuelle overgreb mod mindreårige piger.

Daniel Pye drev et børnehjem i byen Jacmel i det sydlige Haiti mellem 2006 og 2012. Han blev et kendt ansigt blandt missionærer i landet og hjalp blandt andet med at koordinere nødhjælpsindsatsen, efter at et altødelæggende jordskælv ramte Haiti i 2010.

Ifølge myndighederne misbrugte Pye flere piger på børnehjemmet, herunder piger på kun seks år.

Under retssagen har adskillige piger, nogle af dem nu unge kvinder, fortalt enslydende historier om seksuelle overgreb begået mod dem som børn, mens de boede på børnehjemmet.

En pige fortæller, at overgrebene mod hende begyndte, da hun var seks år gammel. Hun beskriver, hvordan Daniel Pye ville holde fast om hendes hoved og tvinge hende til at udføre oralsex på ham.

Anklagerne har gennem sagen forsøgt at male et billede af Daniel Pye som en missionær med en meget mørk side, og som rejste til Haiti med udelukkende ét formål: At misbruge mindreårige piger seksuelt.

»Børnene har ikke overdrevet deres beretninger. Han rejste dertil og vidste præcis, hvad han ville gøre,« sagde anklager Benjamin Widlanski under sin afsluttende procedure ifølge avisen Miami Herald.

Imens argumenterede forsvarsadvokat Joel DeFabio for, at vidnernes hukommelse var dårlig, og at nogle af børnene havde holdt kontakt med Daniel Pye og hans hustru, Leann, selv efter at de to havde forladt Haiti.

Miami Herald skriver, at den amerikanske regering i højere grad end tidligere er blevet interesseret i at retsforfølge gerningsmænd, der rejser fra USA til et andet land for at misbruge mindreårige børn seksuelt.

/ritzau/

Skilsmisse koster vanæret Hollywood-producer dyrt

Harvey Weinstein må slippe millioner til hustru, der forlod ham efter anklager om sexovergreb.

New York. Den vanærede filmmand Harvey Weinstein må slippe millioner af dollar for at blive skilt fra sin hustru, designeren Georgina Chapman.

Det oplyser kilder til det amerikanske medie Page Six ifølge flere aviser.

Parterne indgik kort før jul en aftale, som menes at løbe op i cirka 20 millioner dollar. Det svarer til 125 millioner kroner.

Forliget faldt på plads, kort før parret havde kunnet fejre tiårsdag.

Georgina Chapman er sikret 300.000 dollar om måneden i ægtefællebidrag. Efter ti år stiger beløbet til 400.000 dollar.

Desuden får hun øvrige udbetalinger samt part i parrets aktiver og ejendomsbesiddelser. Deriblandt et 15 millioner dollar dyrt hus på Manhattan i New York samt en 12 millioner dollar dyr sommerresidens i The Hamptons.

I efteråret blev Harvey Weinstein beskyldt for gennem mange år at have misbrugt sin magt som en af Hollywods mest succesfulde filmproducere til at tvinge kvinder til sex.

Afsløringen satte gang i #MeToo-kampagnen, hvor kvinder er trådt frem og har talt om sexchikane og seksuelle overgreb

Over 100 kvinder har beskyldt den 65-årige Weinstein for seksuelle overgreb og voldtægt.

I oktober meddelte den 41-årige Georgina Chapman, at hun ville forlade sin mand som følge af anklagerne.

Parret har to børn på fire og syv år. De vil fremover bo hos Georgina Chapman, oplyser kilder til New York Post.

Ud over det forliste ægteskab har Harvey Weinstein også mistet sit topjob i det produktionsselskab, han med succes havde oprettet med sin bror.

Tidligere er Weinstein blevet skønnet til at have en formue på 240 millioner dollar. Men i kølvandet af sexanklagerne har han ifølge Page Six brugt millioner af dollar på blandt andet advokater og private efterforskere.

De underskrevne dokumenter om skilsmisseaftalen ventes i løbet af få dage at blive indgivet til myndighederne.

/ritzau/