Ikonisk amerikansk mediehus solgt til milliardærpar

Hun er en farverig trendsætter, som udfordrer sine omgivelser. Med årene har hendes ord fået så stor vægt og status, at den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år delte rygtet om at have afvist hendes kurmageri i en telefonsamtale.

Hendes navn er Time Magazine, og hendes brand er netop blevet solgt for anden gang i år. Køberne er milliardær-ægteparret Marc og Lynne Benioff.

Parret overtager det ikoniske mediehus fra konglomeratet Meredith Corporation, som ifølge Washington Post selv købte mediehuset for 2,8 mia. dollar, mens Benioff’erne overtager det for 190 mio. dollar.

Milliardærparret køber Time som privatpersoner, og transaktionen er dermed ikke forbundet med internetplatformen Salesforce.com, som Marc Benioff er formand og medstifter af.

Ifølge Henrik Bødker, der er professor ved Aarhus Universitet og forsker i blandt andet kunst, kultur og medier, er opkøbet et udtryk for den ikoniske status, som Time i dag viderebringer.

»Opkøbet taler netop til den status, som TIME har som kulturinstitution for den almindelige amerikaner. Det er nok ikke noget, der er frygteligt mange penge i. Jeg tror, at opkøbet er for at føre noget kulturelt videre, uden at det behøver at give et afkast.«

En pressemeddelelse fra Meredith fortæller ifølge ABC News, at Benioff-parret ikke vil være involveret i den daglige drift eller de journalistiske beslutninger på Time Magazine. Disse beslutninger vil fortsat blive foretaget af Times nuværende ledelse.

En af Time Magazines nylige forsider, er »trilogien« som illustrerer Trumps seneste store skandalesag. De tre forsider er udkommet 27. februar 2017 (»Nothing to See Here«), 23. april 2018 (»Stormy« på billedet) og 3. september 2018 (»In Deep«).

Den danske presse havde øjnene på USA

Siden 1923 er TIME udkommet hver uge og er særligt kendt for sine forsider, som siden begyndelsen er blevet ikoniske for deres simple udtryk. TIME Magazine hed egentligt »Fact«, men stifterne Briton Hadden og Henry Luce ønskede, at USAs første ugemagasin skulle henvende sig til det travle publikum i et hurtigt læst format. Derfor ændrede de navnet til »Time«, som skulle signalere et letlæseligt nyhedsoverblik.

Nils Arne Sørensen, som er professor ved Syddansk Universitet i Odense, forsker i amerikanisering i Danmark. Han nævner Times måde at kombinere tekst og billeder som noget særligt for sin tid, og noget som blev udbredt blandt andre amerikanske medier som Newsweek og Life.

Netop det visuelle blev også testet af herhjemme tilbage i 70erne, hvor flere lignende medier dukkede op. Nogle overlevede, andre – som det eksperimenterende tidsskriftet NB fra de tidlige 1970ere – gjorde ikke.

»Life, som TIME også har skelet til, inspirerede også voldsomt i Danmark. Det tidlige Billed-Bladet var et forsøg på at lave et dansk Life, og hvis du kigger på Billed-Bladet i 1930erne, er lighedspunkterne meget tydelige. Der var der seriøs journalistik med reportager og emner som økonomiske kriser og andre verdensproblemer,« fortæller Nils Arne Sørensen.

Ligheden mellem Life og Time var, ikke overraskende, stor, da Life er kommet til verden i hænderne på en af de oprindelige Time-stiftere.

Trumps afvisning af titlen som Årets Person

Noget af det, TIME er særligt kendt for, er sin årlige udnævnelse af »Årets Person«, som offentliggøres hvert år i december på magasinets forside. En udnævnelse, som mange gerne vil associeres med.

»Time er i høj grad ikonisk for amerikanerne. Det er et magasin, der har haft en høj standard og været med igennem alle de store omvæltninger i det amerikanske samfund det sidste århundrede,« fortæller Henrik Bødker.

I midten af 2017 havde magasinet bedt The Trump Organisation om at fjerne et indrammet forsidecover fra samtlige Trump-ejede golfklubber. Forsiden var prydet af et billedet af Donald Trump, men var falsk.

Næsten et halvt år senere skrev Donald Trump på sin Twitter-konto:

»Time Magazine ringede for at sige, at jeg SANDSYNLIGVIS ville blive udnævnt til »Årets Person« ligesom sidste år, men at jeg var nødt til at gå med til et interview og et gigantisk fotoshoot. Jeg sagde »sandsynligvis« er ikke godt nok og sagde nej tak. Tak alligevel.«

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. november 2017

Denne påstand manede Time i jorden med flere twitteropslag.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) 25. november 2017

Amazing. Not a speck of truth here—Trump tweets he 'took a pass' at being named TIME's person of the year https://t.co/D6SJgyTpcY — Alan Murray (@alansmurray) 25. november 2017

»Det er jo ikke en nobelpris,« siger Henrik Bødker, »men det er da en anerkendelse af, at man har betydet et eller andet og har gjort en forskel.«

Udnævnelsen til »Årets Person« er dog ikke en hæder, men en markering af, hvem der har været dominerende det på gældende år - for noget godt eller det modsatte. Således har bl.a. Adolf Hitler, Josef Stalin og Richard Nixon være »Årets Person«.

Time er siden 1923 udkommet med mellem 40 og 55 uge-magasiner årligt. Blandt de danskere, der har optrådt i magasinet, har arkitekt Bjarke Ingels været med på listen over verdens 100 mest indflydelsesrige personer i 2016. Det samme har robotforskeren Henrik Shäfner fra Aalborg Universitet oplevet i 2012.