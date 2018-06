I Seoul råber høgene: Hr. Trump, bomb Nordkorea

Under farvestrålende paraplyer og lange regnfrakker gemmer nogle af Nordkoreas argeste fjender sig for en silende regn her ved indgangen til metrostationen Jamsil i det østlige Seoul.

De fleste er på den anden side af 50 år, og i hænderne vifter de med amerikanske og sydkoreanske flag.

»Forhandlinger er ikke vejen frem. Hr. Trump, bomb Nordkorea. Hr. Trump, bomb Nordkorea,« råber Oh In-kyon, en kristen præst på 56, som forsøger indfange hvert sekund af den lille demonstration på en video - det sker med en mobil på en selfiestang.

Det er lørdag i den sydkoreanske hovedstad, og cirka 100 repræsentanter for den yderste højrefløj har trodset de tunge regnbyger for at vise deres indædte had til Nordkorea. De er her for at demonstrere deres vrede mod den sydkoreanske regerings skridt mod forsoning med de tidligere landsmænd i det isolerede diktatur mod nord.

Polemik om mødet i Singapore USAs præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un skal mødes den 12. juni i Singapore. Det bekræftede Donald Trump efter sit møde med Nordkoreas udsending Kim Yong- choi i Det Hvide Hus i fredags.



I forrige uge aflyste Donald Trump det ellers planlagte møde i et opsigtsvækkende brev til Kim Jong-un efter flere dage med skærpet retorik mellem de to parter. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Spørger man rundt i flokken, stoler ingen på Nordkoreas kovending fra missiltest og krigstrusler før jul til de aktuelle løfter om fred på den koreanske halvø. Ingen stoler på ægtheden af Kim Jong-uns varme kram til Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, da de to for første gang mødtes 27. april i år. Og ingen stoler på, at det nordkoreanske styre nogensinde har tænkt sig at droppe sine omstridte atomvåben, som ellers er USAs præsident, Donald Trumps, mål med at afholde det planlagte topmøde med Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

Sydkorean præsident Moon Jae-in og nordkoreansk leder Kim Jung-un omfavner hinanden.

Oh In-kyon, den kristne præst, taler stærkt, snubler nærmest over ordene for at få sit budskab ud.

»Vi, der er her i dag, har selv oplevet Koreakrigen eller haft den tæt på livet. Vi ved, at det bare er et show, som Kim Jong-un opfører. Vi støtter USA, men frygter, at han bliver udnyttet. Hr. Trump, lad dig ikke narre af Nordkorea,« siger han.

USAs adfærd er et større mysterium end Nordkorea

Oh In-kyon og mange af de andre demonstranter støtter det ultrakonservative parti Koreas Patrioters Parti. De udgør kun en lille fraktion af det sydkoreanske samfund, men alligevel vækker deres skepsis mod Nordkoreas intentioner genklang blandt Seouls førende forskere i Nordkoreas atomprogram.

Det har Trump og Kim sagt om Nordkoreas atomvåben USA's præsident Trump skrev i et tweet den 22. april, at Nordkorea er gået med til at afvikle sit atomvåbenprogram og stoppe med at teste atomvåben.



Den 1. juni sagde Trump følgende om Nordkoreas atomafrustning: »Jeg tror, at det bliver en proces. Jeg har aldrig sagt, at det sker ved et møde.«



Nordkoreas leder Kim Jong-un sagde ifølge det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua følgende den 28. marts efter sit møde med Kinas præsident Xi Jinping i Beijing:



»Spørgsmålet om at afvikle atomvåbnene på den koreanske halvø kan blive løst, hvis Sydkorea og USA møder vores anstrengelser med velvilje og skaber en atmosfære af fred og stabilitet, mens de tager progressive og synkrone skridt mod at realisere fred.« Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Hvis Nordkorea virkeligt ønskede at droppe sit atomvåbenprogram, så ville vi aldrig stå her i dag. Nordkorea har altid været i en cyklus, hvor man først øger provokationerne og dernæst beslutter sig for at samarbejde. Vi forventede, at Nordkorea ville ændre adfærd. Den store ubekendte i dette spil er for mig at se USAs adfærd, og hvad USA egentlig vil. Det er et langt større mysterium, end hvorfor Nordkorea i januar besluttede sig for at række hånden ud,« siger J. James Kim, som er forsker ved Asan Institute for Policy Studies i Seoul.

Cho Won-jin, leder af Koreas Patrioters Parti, varmer publikum op til lørdagens demonstration i Seoul, hvor hadet mod Nordkorea og landets leder Kim Jong-un får frit løb. Lene Winther. Billeder fra Sydkorea og Taiwan.

Demonstrant: Nordkorea kollapser af sig selv

På scenen foran demonstranterne skuler en tvær Kim Jong-un ned fra et billede på et to meter højt banner. To strimler rød tape er fæstnet under hans øjne, som var det tårer af blod. Nedenfor hænger to mindre fotografier af hans far, Kim Jong-il, og farfar, grundlæggeren af Nordkorea, Kim Il-sung. Begge med røde krydser over de mildt smilende ansigter.

Cho Won-jin, en trind mand i sort sportsjakke med et sydkoreansk flag på brystet og på kasketten, skridter energisk frem og tilbage over scenen, hæver armene mod publikum og spyr hvæsende brøl ud i mikrofonen om Nordkoreas dårligdomme.

Nordkoreanerne er ikke dumme. De har set, hvad der skete i Libyen med Oberst Gaddafi, da han indgik en aftale med amerikanerne om at nedlægge sine atomvåben. Få år efter var han færdig. Carl Jørgen Saxer

Den 59-årige herre er leder af Koreas Patrioters Parti. Han sidder på partiets enlige plads i det sydkoreanske parlament og har arrangeret dagens demonstration. Berlingske møder ham, kort før demonstrationen går i gang.

»Ingen har talt om, hvordan Nordkorea præcis skal droppe sine atomvåben. Der er også for lidt fokus på de biokemiske våben, som Nordkorea måske besidder. Vi frygter, at de har droner med biokemiske våben, og der skal være en klar garanti for, at de ikke angriber med disse våben,« siger Cho Won-jin.

Hvordan ville du selv løse konflikten med Nordkorea, hvis du sad på magten?

»Den sydkoreanske regering er medvirkende til at opretholde en livslinje til det nordkoreanske regime, som allerede var ved at kollapse. Det er ligesom solskinspolitikken (Sydkoreas forsonlige linje over for Nordkorea fra 1998-2008, red.), hvor man bare gav og gav. Vi skal i stedet fortsætte presset på Nordkorea, for så vil styret kollapse af sig selv,« siger Cho Won-jin.

Nordkorea og USA taler forbi hinanden

I Nordkorea ses atomvåbnene som nationens sværd, forklarer Carl Jørgen Saxer, professor i statskundskab og Korea-iagttager gennem mange år fra Hanyang Universitetet i Seoul.

»Det er meget vigtigt for Nordkorea, at man har atomvåbnene som afskrækkelsesmiddel, men også som et middel, hvormed man kan blive taget alvorligt af det internationale samfund,« siger han.

Donald Trump, amerikansk præsident, modtog et brev fra den Nordkoreanske ambassadør fredag den første juni. Trump kaldte brevet for »interessant« og »nice«.

Carl Jørgen Saxer mener, at Nordkorea og USA taler forbi hinanden, når de diskuterer en komplet afvikling af Nordkoreas atomvåbenprogram, som det oprindeligt var Donald Trumps krav ved det planlagte topmøde med Kim Jong-un. Et krav, som Donald Trump i sidste uge slækkede på. I stedet betegner han nu mødet som begyndelsen på en proces for på sigt at få en aftale om atomnedrustning.

I læser nyhederne og tror måske, at Kim Jong-un har ændret sig, men det er ikke sandheden. Han er en morder, der har slået sin egen onkel og halvbror ihjel, en virkelig ond mand. Son Tong-sok

Nordkoreanerne kan gå med til at indstille test og affyring af missiler, men aldrig en komplet afvikling af atomprogrammet, vurderer Carl Jørgen Saxer.

For det første er der spørgsmålet om, hvordan amerikanske våbeninspektører overhovedet kan komme ind i landet og finde de nordkoreanske atomanlæg. Desuden arbejder cirka 10.000 nordkoreanske forskere og ingeniører i dag med udvikling af atomvåben, og selv om Nordkorea sætter programmet i bero, vil det være let at genstarte det.

»Nordkoreanerne er ikke dumme. De har set, hvad der skete i Libyen med Gaddafi, efter at han indgik en aftale med amerikanerne om at nedlægge sit atomprogram. Få år senere var han færdig. Det ultimative afskrækkelsesvåben er at have atomvåben, og jeg tror aldrig, Nordkorea vil opgive dem,« siger Carl Jørgen Saxer, der tolker Nordkoreas forsonende toner som et forsøg på at købe sig tid og få lettet sanktionerne.

Kim Jong-un er en morder

Tilbage i det østlige Seoul er de skrattende råb i mikrofonerne afløst af tonerne af Sydkoreas nationalsang. En ældre kvinde lukker øjnene og trækker sig ind i sig selv, mens hun nynner med fra sin plads under paraplyen.

Son Tong-sok på 63, en høj mand med militærkasket, er som mange af de andre fremmødte veteran.

Han var udsendt som soldat under Vietnam-krigen og kommer med en advarsel:

»I læser nyhederne og tror måske, at Kim Jong-un har ændret sig, men det er ikke sandheden. Han er en morder, der har slået sin egen onkel og halvbror ihjel, en virkelig ond mand, der fodrer sine egne børn med importeret mælkepulver og kører i tyske biler som Mercedes-Benz, mens hans eget folk sulter og må spise bark.«

Lene Winther er Berlingskes Asienkorrespondent