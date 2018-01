I New York går kriminaliteten kun én vej: Nedad

Det ville have forekommet utroligt i 1990, da der var 2.245 drab i New York City, men da 2017 gik på hæld, var der kun optalt 286 drab i storbyen. Det laveste tal i den tid, man har ført troværdige oversigter.

Faktisk er kriminaliteten i New York faldet i alle de større kategorier – mord og manddrab, voldtægt, voldelige overfald, røveri og diverse former for tyveri – til i alt 94.806 registrerede tilfælde, og det er langt under den hidtidige rekord på 101.716, som er fra 2016.

Hvis tendensen viser sig at holde til et nærmere eftersyn, vil 2017 krybe under den hidtidige bundrekord på 333 mord, som blev sat i 2014, og kriminaliteten vil være faldet i 27 på hinanden følgende år. Ifølge politiet er vi nu på et niveau, der ikke er set siden 1950erne.

Tallene tegner et portræt af en storby med 8,5 millioner indbyggere, der bliver stadigt mere sikker at færdes i, og det selv om politiet under borgmester Bill de Blasio anvender mindre magt, foretager færre anholdelser og begrænser kontroversielle indgreb som kropsvisiteringer på offentlig vej.

»Det er ikke til at komme uden om, at kurven er fantastisk. En ubrudt nedgang i kriminalitet,« siger William Bratton, der sidste år trak sig tilbage fra stillingen som byens politikommissær.

Men der er et enkelt hår i suppen: En stigning i antallet af anmeldte voldtægter hen mod slutningen af året. Denne stigning faldt sammen med offentliggørelsen af beskyldningerne mod magtfulde mænd som Harvey Weinstein, der førte til #MeToo-bevægelsen. I politiet mener man, at der er en sammenhæng mellem nyhedshistorierne og stigningen i anmeldelser, selv om der også peges på politiets egen kamp mod vold i hjemmet og opfordringen til ofrene om at stå frem.

Og mens antallet af voldtægter er faldet med ét tilfælde i forhold til året før, er antallet af andre former for seksuelle overgreb steget med 9,3 procent til 3.585.

En særlig indsats mod gamle kendinge

Den fortsatte nedgang i kriminaliteten er en fjer i hatten for borgmester de Blasio. Demokraten blev valgt på et løfte om at reformere politiet, mens hans modpart forudsagde, at en sådan reform ville udløse kaotiske tilstande. Det er lige det modsatte, der rent faktisk er sket, og det styrker borgmesteren, der kan tage fat på sin anden embedsperiode med et forandret politi, som fokuserer på at opbygge tillid i byens kvarterer.

Juraprofessoren Franklin Zimring fra University of California kalder nedgangen en forbløffende præstation, men den baner også vej for et andet spørgsmål: Hvor længe og hvor langt ned vil kriminaliteten falde?

»Vi ved ikke, om vi har udtømt mulighederne for at reducere kriminaliteten i byen, og vi vil heller ikke få det at vide, før udviklingen i New York måske vender,« siger Zimring, der har analyseret de første 20 år i New Yorks historiske udvikling og skrevet en bog om det.

Borgmester de Blasio og politichef James O’Neill ser den seneste nedgang i kriminaliteten som et resultat af politiets beslutning om at gå efter de relativt små grupper – overvejende bandemedlemmer og vaneforbrydere – der menes at stå bag hovedparten af kriminaliteten. Samtidig bestræber politistyrken sig som tidligere nævnt på at opbygge et bedre forhold til beboerne i områder af byen, hvor forholdet tidligere har været anstrengt.

Den økonomiske virkelighed

William Bratton fremhæver den politiske opbakning til politiet fra borgmesterens side. Bill de Blasio har skaffet midlerne til at investere i flere betjente, bedre uddannelse, bedre udrustning og nye typer modgifte mod overdoser.

Et af resultaterne er, at politibetjentene ikke anvender dødbringende magt så hyppigt som tidligere. Frem til den 20. december havde betjente kun affyret deres våben i 23 tilfælde, hvilket er en markant nedgang i forhold til 37 episoder i 2016. Ifølge politiledelsen anvender betjentene oftere strømpistoler, og flere end 15.000 betjente har modtaget undervisning i anvendelsen.

Men kriminologerne er uenige om årsagerne til den fortsatte nedgang i kriminaliteten. Professor Zimring mener, at den forbedrede politiindsats har æren for en stor del af nedgangen siden 1990, men at den ikke længere er den væsentligste bevæggrund. New York er på vej mod en 90 procents reduktion i kriminaliteten af årsager, der stadig er »omgivet af mystik«, siger han.

Helt generelt tyder forskningen på, at kriminalitet som fænomen er tæt forbundet med de økonomiske betingelser i samfundet. Rentesatser, inflation og arbejdsløshed er blandt de faktorer, der på det overordnede plan påvirker kriminaliteten, siger James Austin, der er formand for det selvstændige JFA Institute, som forsker i kriminalitet.

»Hvad nationalbanken gør, har større indflydelse end nogen dom eller politireform,« fastslår han.

Oversættelse: Lars Rosenkvist