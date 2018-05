I det kontantløse Sverige stjæler røverne ugler

I 2016 var der kun to større bankrøverier i Sverige. Otte år tidligere var tallet 110.

Mens Sverige hurtigt haster mod at blive verdens første kontantløse nation, er bankrøverne blevet sat på nyt arbejde.

Det amerikanske magasin The Atlantic har lavet en overflyvning af de varer, de kriminelle i stedet er begyndt at gå efter i et samfund, hvor man donerer penge i kirken via en app, hvor man ikke kan købe en busbillet med klingende mønt, og hvor mange butikker nægter at tage imod sedler.

Hvad gør man så som tyv?

Man stjæler Apple-produkter for flere tusind dollars fra en lastbil, imens den kører på vejen, ved at hoppe ind i dens førerhus fra taget af en bil, der kører op på siden af lastbilen med slukkede lygter, så man ikke bliver opdaget.

Ifølge The Atlantic har PostNord oplevet et stigende antal af den slags tyverier. Til magasinet siger Alexis Larsson, PostNords chef for sikkerhed, at de kriminelle er blevet mere interesserede i luksusvarer, fordi der ikke længere er kontanter at hente.

De går også efter designervarer. Sidste år blev Stockholm ramt af en række spektakulære tyverier, hvor man blandt andet brugte en Volvo truck som rambuk gennem facaden til en Chanel-butik, hvis sikkerhedssystem dog vandt over tyvene.

Fem måneder senere forsøgte de kriminelle at ramme et luksus-varehus.

The Atlantic skriver, at hele markedet for truede dyrearter også er blevet overstrømmet af kriminelle, der tidligere ikke var så entusiastiske omkring dyrelivet. Kriminalitet, der involverer truede dyrearter, har ifølge magasinet aldrig været højere i Sverige.

På det såkaldt dybe net går en enkelt »great grey« ugle, der er den største af uglearterne, til en pris af en million svenske kroner.

Samtidig er kriminalitet mod mennesker (overfald, røveri, svindel) også steget, refererer The Atlantic.

Oprindeligt lød argumentet for at skifte fra kontanter til digital betaling, at det ville reducere kriminaliteten.

Men når bankerne ikke længere er attraktive, og Sverige har den laveste rate af hævningerne i kontantautomaterne, finder røverne tilsyneladende nye, kriminelle veje.