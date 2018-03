Hvorfor var de ikke bange for at bruge nervegift midt i en britisk by?

Her er nøglespørgsmålet i spionsagen fra Salisbury: Hvis det var russerne - hvorfor var de så ikke mere bange for at gennemføre et angreb med en nervegift midt i en britisk by? Bl.a. fordi russerne har lært, at briterne er mere interesserede i russiske penge end en russisk konflikt, siger kritikere.